Tân Cảng Sài Gòn: Hợp tác mở rộng kết nối, tăng tốc phát triển

Nếu trước đây, năng lực khai thác cầu bến hay quy mô đội tàu là yếu tố quyết định vị thế của một doanh nghiệp, thì hiện nay, khả năng liên kết giữa các cảng biển, trung tâm logistics, hệ thống kho bãi và các mắt xích trong chuỗi cung ứng mới tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bám sát xu thế này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) kiên định thực hiện phương châm "tăng kết nối hệ thống, đẩy hợp tác, đầu tư". Hai sự kiện ký kết hợp tác của Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) trong tháng 6 vừa qua chính là những bước đi cụ thể, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống TCSG.

“HỢP TÁC” LÀ ĐỘNG LỰC MỚI CỦA NGÀNH CẢNG BIỂN VÀ LOGISTICS

Những năm gần đây, ngành hàng hải và logistics toàn cầu liên tục đối mặt với nhiều biến động chưa từng có. Từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trọng điểm, đến những biến động trên các tuyến hàng hải quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ chịu áp lực về chi phí, thời gian vận chuyển mà còn phải nhanh chóng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về tính linh hoạt, khả năng kết nối và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không còn được quyết định bởi quy mô của một cảng hay năng lực của một doanh nghiệp riêng lẻ, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng liên kết giữa các mắt xích trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Xây dựng hệ sinh thái logistics đồng bộ, tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp đã trở thành xu hướng phát triển của nhiều tập đoàn khai thác cảng và logistics hàng đầu thế giới.

Nắm bắt xu thế này, TCSG xác định hợp tác và kết nối là một trong những trong chiến lược trọng tâm phát triển giai đoạn mới. Điều đó được cụ thể hóa bằng phương châm "Tăng công suất các cảng; tăng kết nối hệ thống; tăng quản trị hiệu quả, thượng tôn pháp luật; đẩy hợp tác, đầu tư; đẩy cải cách hành chính; đẩy số hóa, xanh hóa".

Thay vì phát triển từng đơn vị riêng lẻ, TCSG hướng tới phát huy tối đa sức mạnh nội lực của hệ thống, đồng thời mở rộng liên kết với các đối tác để hoàn thiện hệ sinh thái cảng và logistics, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Định hướng này đã được TCSG triển khai nhất quán trong nhiều năm qua thông qua hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước.

Tiêu biểu có thể kể đến hợp tác với VSIP nhằm phát triển hệ sinh thái logistics gắn với khu công nghiệp; với Cảng Phước An trong kết nối, phát huy hiệu quả hệ thống cảng; hay với CMA CGM để phát triển cảng nước sâu và nâng cao năng lực phục vụ các tuyến vận tải quốc tế.

NÂNG CAO NĂNG LỰC KHAI THÁC TẠI CỤM CẢNG LẠCH HUYỆN

Ngày 19/6/2026, Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) và Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT) đã chính thức ký kết Thỏa thuận phối hợp khai thác tàu trong trường hợp tàu lấn sang khu vực liền kề, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động hợp tác giữa hai doanh nghiệp khai thác cảng tại khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng.

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) và Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT) ký kết Thỏa thuận phối hợp khai thác tàu. Ảnh: TC-HICT.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp linh hoạt trong quá trình tiếp nhận và khai thác các tàu có kích thước lớn cần sử dụng hạ tầng khu vực tiếp giáp, bảo đảm an toàn hàng hải, tối ưu hiệu quả khai thác cầu bến và vẫn duy trì tính độc lập trong hoạt động vận hành của mỗi doanh nghiệp.

Việc chủ động thúc đẩy các cơ chế phối hợp và mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực tiếp tục thể hiện định hướng phát triển của TC-HICT trong việc tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả khai thác và gia tăng giá trị cho khách hàng. Đây cũng là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển hệ sinh thái cảng biển và logistics của TCSG tại khu vực phía Bắc.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG LOGISTICS TẠI KHU VỰC CÁI MÉP

Ngày 26/6/2026, Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển và kinh doanh hạ tầng logistics với Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành (Đô Thành Auto), Công ty Cổ phần Môi trường Sống (Habitat) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một (IDC1).

Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển và kinh doanh hạ tầng logistics với IDC1, Habitat và Đô Thành Auto. Ảnh: TCCT.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đầu tư và phát triển hệ thống kho hàng, bãi container, trung tâm logistics, hạ tầng kết nối, dịch vụ vận tải, giao nhận, xếp dỡ, phân phối cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái logistics tích hợp và gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng. Không dừng lại ở việc khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, sự hợp tác giữa TCCT cùng Đô Thành Auto, Habitat và IDC1 còn hướng tới hình thành các giải pháp logistics đồng bộ, kết nối từ cảng biển đến hậu phương cảng, từ vận tải đến phân phối hàng hóa.

Từ phát huy nội lực đến mở rộng kết nối, từ khai thác hiệu quả từng cảng đến kiến tạo sức mạnh của cả hệ sinh thái, mỗi thỏa thuận hợp tác hôm nay không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho từng đơn vị mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng TCSG trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu trong lĩnh vực cảng biển và logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và vươn tầm quốc tế