Tăng kiểm tra, hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
NNhật Dương
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Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp kinh doanh thiết bị y tế giả, không có số lưu hành, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hoặc không có nguồn gốc xuất xứ...
Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua,
tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng
nhái, hàng kém chất lượng vẫn có những diễn biến phức tạp.
Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên
quan tăng cường công tác kiểm tra cả định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về thiết bị y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử
dụng thiết bị y tế trên địa bàn.
Việc này nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
giả, kém chất lượng. Trong đó,
lưu ý kiểm tra hồ sơ công bố lưu tại các đơn vị theo quy định.
Thực hiện việc kiểm tra hoạt động
sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị y tế. Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kiểm tra các điều kiện về
nhân sự, cơ sở vật chất, quy trình sản xuất, việc thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng thiết bị y tế theo phạm vi hoạt động sản xuất thiết bị y tế trên giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.
Đối với cơ sở kinh doanh, kiểm tra các điều kiện về
nhân sự, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển phù hợp với thiết bị y tế thực hiện
kinh doanh; thông tin số lưu hành thiết bị y tế, mẫu nhãn, hướng dẫn sử
dụng và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị y tế.
Đối với cơ sở sử dụng, kiểm tra việc sử dụng, bảo
trì, sửa chữa thiết bị y tế theo hướng dẫn của chủ sở hữu thiết bị y tế; thông tin số lưu hành thiết bị y tế, mẫu nhãn, hướng dẫn sử dụng và hóa
đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị y tế, hồ sơ theo dõi sử
dụng.
Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện hậu kiểm
đối với các hồ sơ đã thực hiện thủ tục công bố trên Hệ thống theo quy định về
quản lý thiết bị y tế.
Trong đó, tập trung kiểm tra về tính đầy đủ, hợp pháp, chính
xác của các giấy tờ, tài liệu đã nộp trong hồ sơ, bảo đảm các giấy tờ, tài liệu
luôn còn hiệu lực. Hồ sơ được lưu tại cơ sở trong quá trình thực hiện.
Đồng thời, thực hiện rà soát các tài liệu
kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật, chỉ định sử dụng, hướng dẫn sử dụng,
mẫu nhãn, báo cáo đánh giá lâm sàng thiết bị y tế, và các tài liệu pháp lý do cơ quan có
thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (đối với sản phẩm nhập khẩu). Bảo đảm hồ sơ công bố theo đúng mục
đích sử dụng do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.
Đối với thiết bị y tế không phải
là thiết bị y tế chẩn đoán in vitro sản xuất trong nước, Bộ Y tế lưu ý, hồ sơ công bố tiêu chuẩn
áp dụng phải có kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số
khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp.
Đối với thiết bị y tế chẩn đoán
in vitro sản xuất trong nước,
hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng phải có giấy chứng nhận đánh giá chất
lượng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Các Sở Y tế cũng được yêu cầu phối hợp với
các cơ quan chức năng trên địa bàn về công tác quản lý thiết bị y tế như: Ban
Chỉ đạo 389, quản lý thị trường, công an, hải quan... Qua đó, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn
kịp thời các đường dây sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế giả, kém chất lượng,
không có nguồn gốc.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm đối
với các trường hợp kinh doanh thiết bị y tế giả, không có số lưu
hành, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hoặc không có nguồn gốc xuất xứ.
Thực hiện phạt tiền,
áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động; buộc thu hồi,
tiêu hủy thiết bị y tế. Đồng thời, công khai trên các phương tiện thông tin danh sách
các tổ chức, cá nhân vi phạm, các thiết bị y tế không đạt chất lượng để người
dân và các cơ sở y tế biết, chủ động phòng tránh.
Các cơ sở y tế được yêukiểm tra chặt chẽ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng
trước khi tiếp nhận, bàn giao, đưa thiết bị y tế vào sử dụng.
Theo Bộ Y tế, các giải pháp trên nhằm chủ động ngăn chặn, kịp thời các vi phạm, bảo đảm chất lượng thiết bị y tế lưu hành trên thị trường và tại các cơ sở y tế.
Thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý thiết bị y tế và
Nghị định số 148/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao thực
hiện đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thiết bị y tế trên Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế tại địa chỉ
https://vimda.moh.gov.vn.
Các thủ tục
này bao gồm: Công bố đủ điều
kiện sản xuất thiết bị y tế; công
bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y
tế thuộc loại B, C, D; công
bố nồng độ, hàm lượng trong nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm
chứa chất ma túy và tiền chất;
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thiết bị y
tế loại A, B; tiếp tục
cho lưu hành thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu thiết bị y tế không tiếp
tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể đối với thiết bị y tế loại A, B.
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