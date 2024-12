Tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán

Theo báo cáo số 324/BC-BTC của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2024 , tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 139,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán.

Lũy kế 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,808 triệu tỷ đồng, bằng 106,3% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ năm 2023 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 110,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 102,5% dự toán).

THU TỪ DẦU THÔ GIẢM

Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 116,7 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán, thấp hơn khoảng 49,6 nghìn tỷ đồng so với thu tháng trước, chủ yếu do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước,...) phát sinh quý 3 các doanh nghiệp đã kê khai nộp trong tháng 10, sang tháng 11 phát sinh thấp.

Lũy kế 11 tháng, thu nội địa ước đạt hơn 1,506 triệu tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2023. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 105,9% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2023.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán; giá dầu thanh toán bình quân trong tháng khoảng 81 USD/thùng, tăng 11 USD so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn.

Lũy kế 11 tháng, thu từ dầu thô ước đạt khoảng 52,7 nghìn tỷ đồng, bằng 114,5% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt khoảng 86,2 USD/thùng, tăng 16,2 USD/thùng so giá tính dự toán; sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 7,4 triệu tấn, bằng 88,8% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt khoảng 18,1 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt khoảng 35,5 nghìn tỷ đồng, bằng 9,5% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 17,4 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật số liệu thu trên hệ thống TABMIS, thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 28/11/2024 đạt hơn 1,813 triệu tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 109,92% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 103,25% dự toán. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 170,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 11 tháng ước đạt khoảng hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2023. Báo cáo của Bộ Tài chính.

Lũy kế 11 tháng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 248,6 nghìn tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán, tăng 18,6% so cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 382,9 nghìn tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 134,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán.

CÁC KHOẢN THUẾ TRỰC THU TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Trong tháng 11, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất theo quy định.

Ước tính đến hết tháng 11, tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 189 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 90,7 nghìn tỷ đồng ; gia hạn khoảng 98,3 nghìn tỷ đồng ).

Đến hết tháng 11, các khoản thu trực tiếp từ khu vực sản xuất - kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 100,8% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ .

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 338,9 nghìn tỷ đồng, bằng 108,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ; thuế giá trị gia tăng ước đạt 259,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt ước đạt 105,2 nghìn tỷ đồng, bằng 97,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ.

Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 107,1% dự toán, tăng 17,2% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán, đồng thời cơ quan thuế đã đẩy mạnh quản lý thu thuế đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng,....

Các khoản thu về nhà, đất ước đạt 92,6% dự toán, tăng 65% so cùng kỳ, trong đó một số địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 và đã phát sinh số nộp ngay trong tháng đầu năm 2024.

Các nhóm thu nội địa còn lại tiến độ đạt khá và tăng trưởng so cùng kỳ như: Thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 98,2% dự toán, tăng 8,1%; thu các loại phí, lệ phí ước đạt 107,8%, tăng 18,8%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 108,2%, tăng 10,6%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 272,4% dự toán, tăng 91,3%; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 137,4% dự toán, tăng 7,2%.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 34 địa phương địa phương hoàn thành và vượt dự toán ; 57 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 15/11/2024 đạt 681,5 tỷ USD, tăng 15,7%; riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tăng 15,9% so cùng kỳ.

Trong đó, một số mặt hàng nhập khẩu có thuế đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh, tác động làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 39,5 nghìn tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, có tác động làm giảm số thu thuế giá trị gia tăng 11 tháng đầu năm khoảng 17,3 nghìn tỷ đồng.