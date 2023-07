Tập đoàn Than khoáng sản đã nộp ngân sách hơn 17.600 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai, than sạch thương phẩm đạt 25 triệu tấn, bốc 64 triệu m3 đất đá, tiêu thụ 25,3 triệu tấn than...

Đặc biệt, 6 tháng qua, Tập đoàn đã cung cấp hơn 21,16 triệu tấn than cho sản xuất điện, đạt 55% kế hoạch; tăng 16%, tương ứng tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022.

TKV đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong việc điều hành sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 87.000 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận dự kiến hơn 3.000 tỷ đạt 60% kế hoạch năm và bằng 150% so với cùng kỳ. Nộp vào ngân sách Nhà nước 17.600 tỷ đồng bằng 86% so với kế hoạch và bằng 146% so với cùng kỳ, tăng 8.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong các tháng tiếp theo, Tập đoàn và các đơn vị thành viên phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Theo đó, trong quý III/2023, TKV chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết mùa mưa bão, phấn đấu sản xuất tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản, hoá chất, điện thương phẩm ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu theo hợp đồng đã ký kết.

Mục tiêu 9 tháng đầu năm 2023, TKV phấn đấu một số chỉ tiêu chính đạt tối thiểu 75% kế hoạch cả năm, trừ chỉ tiêu bóc đất và chỉ tiêu sản xuất - tiêu thụ thuốc nổ do giấy phép khai thác dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn của Công ty CP Than Cao Sơn chưa được cấp phép.

TKV cho biết, theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với các đơn vị, 6 tháng cuối năm, lượng than cung cấp khoảng 18,745 triệu tấn, cả năm dự kiến đạt 39,7 triệu tấn tăng khoảng 1,2 triệu tấn so hợp đồng (chủ yếu là do các nhà máy nhiệt điện BOT tăng khối lượng và khối lượng tăng thêm tháng 5,6,7/2023 các nhà máy nhiệt điện của EVN)

Căn cứ theo dự báo huy động điện và tình hình huy động các nguồn điện hiện nay của EVN, theo đó trong giai đoạn mùa khô EVN đã huy động thêm tối đa các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập khẩu, tăng huy động nguồn điện năng lượng tái tạo,… mặc dù vậy dự báo nhu cầu lấy than của TKV trong 6 tháng cuối năm cho sản xuất điện đạt khối lượng hợp đồng, có thể đạt tới mức tối đa + 5%.

Kể cả trong trường hợp các nhà máy thuỷ điện có nước hoặc giá than nhập khẩu giảm về mức cạnh tranh với than trong nước thì các nhà máy nhiệt điện cũng sẽ thực hiện đủ khối lượng đã ký với TKV do hiện nay tồn ko tại các nhà máy rất thấp và khách hàng sẽ lấy than để có lượng tồn kho hợp lý gối đầu vào năm 2024.