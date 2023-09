Tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, những ngày qua, ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa 100-200mm; đêm 12/9/2023 đã xảy ra lũ ống, lũ quét tại Lào Cai. Thống kê đến thời điểm sáng 14/9, tại Lào Cai đã có 10 người thiệt mạng và mất tích do lũ cuốn trôi. Trong đó, đã tìm thấy thi thể 5 người, hiện vẫn còn 5 người mất tích.

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯU LŨ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 797/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi, trung du Bắc Bộ. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong mấy ngày tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả đợt thiên tai vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các địa phương khác phải huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, khó khăn.

Chính quyền địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Cần huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

LÀO CAI THIỆT HẠI NẶNG NỀ

Tỉnh Lào Cai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời huy động khoảng 300 người tham gia tìm kiếm, cứu nạn; cử đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đến chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, cùng với các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc... đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân mất tích, khắc phục thiệt hại, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Về sản xuất nông nghiệp, tại Lào Cai đã có 148ha lúa, hoa màu; 61 trại nuôi cá nước lạnh bị thiệt hại. Về giao thông, sạt lở Quốc lộ 279, 4, 4D và một số tuyến đường tỉnh, huyện; hư hỏng một số công trình công cộng. Ước tổng thiệt hại do đợt mưa lũ này tại tỉnh Lào Cai khoảng trên 255 tỷ đồng. Tại Hà Giang và Yên Bái, mưa lớn từ đêm 12 đến sáng 14/9 làm hư hỏng, tốc mái 9 nhà; thiệt hại 29,5ha lúa, hoa màu…

Ngày 13/9, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến thị sát tại hiện trường tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Chánh văn phòng thường trực Phạm Đức Luận cùng một số Bộ ngành liên quan.

Về phía tỉnh Lào Cai, cùng đi với đoàn công tác có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sa Pa.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình có người bị nạn, bị thiệt hại trong trận lũ ống; động viên bà con cùng với lực lượng hỗ trợ nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Trong cuộc họp nhanh tại hiện trường xảy ra trận lũ ống ở Nậm Cang, Phó thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương ưu tiên mọi nguồn lực tập trung tìm kiếm số người bị mất tích cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu như hệ thống sông ngòi, khe suối, các điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; có phương án di chuyển người dân ra khỏi vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai nguy hiểm; tiếp tục cảnh báo nguy cơ thiên tai để chủ động các phương án ứng phó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi các gia đình gặp nạn tại Lào Cai.

Cùng với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Lào Cai cần nghiên cứu, đề xuất với Trung ương phương án hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, nhất là các hộ nuôi cá tầm, cá hồi. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm nghiên cứu các khu vực thường xuyên bị thiên tai, đưa ra cảnh báo sớm cho người dân và chính quyền các địa phương để sớm có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý tỉnh Lào Cai cần xem xét về quy hoạch xây dựng các thủy điện, công tác bảo vệ rừng để hạn chế lũ ống, lũ quét xảy ra khi có mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tỉnh nghiên cứu về quy hoạch dân cư, có các khuyến cáo với người dân sinh sống ở gần các sông, suối, nhất là ở các địa phương vùng cao, có địa hình dốc có các biện pháp phòng ngừa với thiên tai để hạn chế tổn thất về người và vật chất. Đồng thời, địa phương thường xuyên kiểm tra các suối trong mùa mưa lũ, sớm phát hiện vật cản dòng chảy để cảnh báo sớm cho người dân phòng ngừa.