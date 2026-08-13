TP. Hồ Chí Minh khởi công, khánh thành 16 dự án chào mừng Quốc khánh 2/9

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết Thành phố sẽ triển khai khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình lớn chào mừng Quốc khánh 2/9. Trong số 16 dự án, công trình có 11 dự án khởi công, 5 dự án khánh thành đưa vào khai thác.
Đây là các dự án, công trình nằm trong danh mục tổ chức thực hiện các công trình, dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ở nhóm dự án giao thông, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có quy mô đầu tư lớn nhất, với tổng mức đầu tư 134.000 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là chủ đầu tư dự án.
Cùng dịp này, Thành phố dự kiến khởi công dự án thành phần 3 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An (cũ), nay thuộc Tây Ninh. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư 6.674 tỷ đồng.
Dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương (cũ), cũng nằm trong danh sách khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.
Hai dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh cũng được triển khai trong đợt này. Dự án thành phần 2-3 xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, gồm cầu Phú Thuận và cầu Thầy Cai, có tổng mức đầu tư 7.050 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án Thành phần 2-1 xây dựng đường cao tốc từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư 4.776 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực nhà ở, Thành phố dự kiến khởi công 5 dự án trong dịp 2/9. Đáng chú ý, Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, có tổng mức đầu tư 64.053 tỷ đồng.
Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại phường Bến Thành, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền thực hiện, có tổng mức đầu tư 16.369 tỷ đồng.
Ngoài ra, thành phố dự kiến khởi công Chung cư nhà ở xã hội Đông Thành do Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp thực hiện, tổng vốn 808 tỷ đồng; Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam thành phố, do Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước thực hiện, tổng vốn 307 tỷ đồng.
Cùng với đó là dự án Căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2 do Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành thực hiện, với tổng vốn 367 tỷ đồng.
Trong số 5 công trình dự kiến khánh thành dịp 2/9, Khu nhà ở chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh do Công ty CP Đầu tư Phú Cường làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 1.168 tỷ đồng.
Công trình cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố được thực hiện theo hình thức PPP, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn thực hiện, có tổng mức đầu tư 68,7 tỷ đồng.
Bên cạnh các dự án giao thông, nhà ở và chỉnh trang đô thị, một số công trình trường học cũng được triển khai như: Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C), tổng vốn 42 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản, tổng vốn 175 tỷ đồng; nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu, tổng vốn 78 tỷ đồng.
Ông Lâm cho biết năm 2026 là năm bản lề trong triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc thành phố đồng loạt khởi công và hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân TP. Hồ Chí Minh.
Từ đầu năm đến nay TP. Hồ Chí Minh đã khởi công 14 công trình với tổng vốn khoảng 466.000 tỷ đồng. Sau đợt 2/9, Thành phố dự kiến tiếp tục khởi công nhiều dự án trong các tháng còn lại của năm.
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