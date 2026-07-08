Techcombank OneU: Đồng hành cùng những điều khách hàng yêu thích

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU được phát triển để đồng hành cùng những điều khách hàng yêu thích trong cuộc sống, từ giải trí, ẩm thực, du lịch đến thể thao - sức khỏe.

Trong mùa FIFA World Cup 2026, định hướng ấy được hiện thực hóa thông qua những trải nghiệm và đặc quyền được thiết kế theo nhịp sống của người hâm mộ, đồng thời mở đầu cho hành trình xây dựng một nền tảng khách hàng thân thiết gắn với phong cách sống và những đam mê của người Việt.

NGUỒN CẢM HỨNG CHO LỐI SỐNG NĂNG ĐỘNG

Mỗi năm đều có những sự kiện khiến nhịp sống trở nên sôi động hơn. Đó có thể là mùa du lịch hè, một giải marathon quy mô quốc tế, một đêm concert được mong chờ hay FIFA World Cup 2026 – ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc giải trí, các sự kiện này còn khuyến khích con người gặp gỡ nhiều hơn, vận động nhiều hơn, khám phá nhiều hơn và dành thời gian cho những điều mình yêu thích.

Xuất phát từ niềm tin rằng những khoảnh khắc ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng sống, Techcombank OneU được xây dựng xoay quanh ba nhóm trải nghiệm trọng tâm: giải trí, ẩm thực - du lịch và thể thao - sức khỏe. FIFA World Cup 2026 là một trong những dấu mốc đầu tiên thể hiện rõ định hướng này, khi các đặc quyền và ưu đãi được thiết kế xoay quanh cách người Việt thực sự tận hưởng mùa bóng đá.

World Cup chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của những trận đấu kéo dài 90 phút. Đó còn là biểu tượng của tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua giới hạn và khát vọng chinh phục. Những giá trị ấy không chỉ hiện diện trên sân cỏ mà còn truyền cảm hứng để nhiều người sống năng động hơn, dành thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Đó cũng là cách Techcombank OneU định nghĩa một nền tảng khách hàng thân thiết thế hệ mới. Không chỉ mang lại nhiều giá trị hơn trong các giao dịch tài chính, nền tảng được phát triển để trở thành một phần tự nhiên trong phong cách sống của khách hàng, đồng hành cùng những điều họ yêu thích và giúp mỗi trải nghiệm trong cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

HỆ SINH THÁI ƯU ĐÃI ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO NHỊP SỐNG CỦA NGƯỜI HÂM MỘ

Điều đáng nhớ nhất của World Cup, với nhiều người, không nằm ở tỷ số cuối cùng mà là khoảng thời gian bên nhau trước và sau trận đấu: bữa ăn kéo dài vì trận cầu quá hấp dẫn, cuộc tranh luận về ứng viên vô địch hay khoảnh khắc cả nhóm cùng vỡ òa sau một bàn thắng đẹp. Với những cuộc hẹn như vậy, Techcombank OneU mang đến nhiều ưu đãi tại các địa điểm quen thuộc như Vuvuzela, Kichi Kichi, Sumo Yakiniku, Gogi House, cùng các giải pháp di chuyển từ Green SM và Grab để hành trình tận hưởng mùa bóng thêm thuận tiện và an tâm.

Không ít gia đình lại chọn biến phòng khách thành “khán đài” của riêng mình. Một chiếc pizza vừa giao tới cửa, vài món ăn yêu thích và tiếng bình luận trước giờ bóng lăn cũng đủ tạo nên những buổi tối đáng nhớ. Techcombank OneU tập hợp nhiều ưu đãi từ Jollibee, KFC, 4P’s, Alfresco cùng Shopee Food, GrabFood, cùng các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K, WiMart+, giúp việc chuẩn bị cho mỗi trận đấu trở nên đơn giản hơn.

Đặc biệt, từ ngày 4 đến ngày 11/7, chương trình “1 triệu deal độc quyền” tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn từ The Pizza Company, KFC, Domino’s Pizza, BeFood…, góp phần giúp những cuộc hẹn mùa World Cup thêm nhiều lựa chọn và nhiều giá trị hơn.

Điều đáng chú ý là những trải nghiệm này không được tạo ra chỉ vì World Cup. Chúng được xây dựng từ chính cách người Việt tận hưởng cuộc sống, để mỗi ưu đãi xuất hiện đúng thời điểm, đúng nhu cầu và đúng cảm xúc.

World Cup chỉ kéo dài hơn một tháng. Sau đó sẽ là mùa du lịch hè, những giải chạy, các sự kiện âm nhạc hay hành trình chăm sóc sức khỏe và theo đuổi sở thích cá nhân. Mỗi thời điểm trong năm đều có thể trở thành một “bộ sưu tập trải nghiệm” mới trên Techcombank OneU, để nền tảng luôn đồng hành cùng nhịp sống năng động của khách hàng.

SĂN U-POINT THEO NHỊP BÓNG LĂN CÙNG TECHCOMBANK ONEU

Trung tâm của Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU là U-Point – hệ điểm thưởng của chương trình, với mỗi U-Point tương đương 1 đồng giá trị sử dụng thực tế. Từ đổi voucher ăn uống, mua sắm, đặt xe, mua vé đến thanh toán trực tiếp, U-Point giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm và đặc quyền phù hợp với nhu cầu, sở thích cũng như phong cách sống của mình.

Song hành cùng hệ sinh thái ưu đãi là hành trình tích lũy giá trị được thiết kế để diễn ra một cách tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày. Khách hàng không cần thay đổi thói quen để nhận thêm lợi ích. Từ chi tiêu bằng thẻ, thanh toán qua mã QR, sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động đến trở thành hội viên của chương trình The Inner, mỗi tương tác đều có thể trở thành cơ hội tích lũy U-Point.

Riêng trong mùa World Cup, hành trình ấy được mở rộng với minigame “Theo nhịp bóng lăn, săn triệu U-Point”, tổng giá trị giải thưởng lên tới 450 triệu U-Point. Người dùng có thể điểm danh hằng ngày, trả lời câu hỏi về các đội tuyển, cầu thủ, dự đoán kết quả trận đấu và tích lũy xu để nhận cơ hội trúng nhiều phần thưởng giá trị. Chỉ sau tuần đầu triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 150.000 lượt tham gia, hơn 15.000 người chơi thường xuyên mỗi ngày và hơn 10.000 phần thưởng đã được trao.

Trong vai trò Nhà tài trợ Quốc gia đồng hành cùng VTV mang bản quyền FIFA World Cup 2026 đến Việt Nam, Techcombank không chỉ mong muốn đưa giải đấu lớn nhất hành tinh đến gần hơn với hàng triệu người hâm mộ mà còn xem đây là một trong những dấu mốc đầu tiên để hiện thực hóa định hướng phát triển Techcombank OneU trở thành nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam.

Với hệ sinh thái ưu đãi có tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng cùng mạng lưới đối tác không ngừng mở rộng, Techcombank OneU đang từng bước kiến tạo nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam, nơi giá trị không chỉ được tạo nên từ các giao dịch tài chính mà còn từ những trải nghiệm, đam mê và phong cách sống của khách hàng.

* Trải nghiệm Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU ngay hôm nay tại: https://tcbmobile.onelink.me/TBS9/oc2aq6uz