Tranh thủ giá vàng giảm, Trung Quốc mua mạnh để dự trữ

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua mạnh vàng trong tháng 6 vừa qua, với lượng mua ròng lớn nhất trong 2 năm rưỡi. Động thái này cho thấy Bắc Kinh đã tranh thủ việc giá vàng giảm sâu để gia tăng tỷ trọng của vàng trong dự trữ ngoại hối.

Theo số liệu chính thức được công bố vào ngày 7/7, khối lượng vàng dự trữ của PBOC đạt 75,44 triệu ounce vào cuối tháng 6, tăng từ mức 74,96 triệu ounce vào tháng trước đó. Lượng mua ròng 480.000 ounce, tương đương gần 15 tấn vàng, đánh dấu tháng thứ 20 liên tiếp PBOC mua ròng vàng.

Đây cũng là lượng mua ròng vàng theo tháng lớn nhất của Bắc Kinh kể từ tháng 10/2023 - tháng mà PBOC mua ròng 740.000 ounce vàng.

Đợt mua vàng trong tháng 6 của PBOC diễn ra khi giá vàng giảm sâu do nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh sẽ dẫn tới lạm phát cao dai dẳng, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải tăng lãi suất. Đồng USD tăng giá mạnh do nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay cũng gây áp lực giảm giá lên vàng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã giảm gần 12% trong tháng 6, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Trong tháng, có lúc giá vàng trượt dưới mốc 4.000 USD/oz, xuống mức thấp nhất trong 7 tháng.

Do giá vàng giảm, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc giảm còn gần 304 tỷ USD vào cuối tháng 6, từ mức gần 341 tỷ USD vào cuối tháng - theo dữ liệu chính thức.

Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây. Sự tiếp diễn của xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương hiện đang giữ vai trò lực đỡ chính, giúp cho giá vàng tránh được rủi ro điều chỉnh giảm sâu hơn.

Theo trang Kitco News, giới phân tích nói rằng giá vàng hiện đang chật vật trong việc lấy lại xung lực tăng, nhưng dường như đã xây dựng được một mặt sàn vững chắc quanh mốc 4.000 USD/oz.

Sáng 8/7, giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 4.100 USD/oz. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng đã được thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, ở mức gần 5.600 USD/oz.

Nhìn trong dài hạn, giới phân tích cho rằng nhu cầu vàng của khu vực nhà nước sẽ tiếp tục đẩy giá vàng tăng. Kết quả một cuộc khảo sát được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố mới đây cho thấy có thêm nhiều ngân hàng trung ương có ý định tăng dự trữ vàng trong thời gian 1 năm tới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhà phân tích cấp cao Krishan Gopaul của WGC cho biết dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn trong năm nay, đạt 2.346 tấn.

Nhà nghiên cứu Nitesh Shah của công ty Wisdom Tree nhận định các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng, và thậm chí có thể đang mua nhiều hơn trước để tranh thủ việc giá vàng giảm.

Theo một báo cáo mới đây của WGC, nhu cầu vàng từ các tổ chức nhà nước đã tăng mạnh trong tháng 5/2026, đạt mức cao thứ hai trong năm, chỉ sau con số của tháng 2. Tổng cộng, dự trữ vàng chính thức toàn cầu đã tăng ròng 41 tấn trong tháng.

Khảo sát dự trữ vàng ngân hàng trung ương mới nhất của WGC cho thấy 89% các nhà điều hành ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới. Đáng chú ý hơn, một tỷ lệ kỷ lục 45% trong số họ dự kiến dự trữ vàng của chính ngân hàng trung ương mà họ đang làm việc sẽ tăng lên trong cùng kỳ.