Vàng giảm giá khi căng thẳng ở Trung Đông lại nóng lên

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Áp lực đối với giá kim loại quý trong phiên này còn đến từ sự tăng giá của đồng USD trong lúc nhà đầu tư đợi công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.106,3 USD/oz, giảm 60 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm hơn 1,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 60,09 USD/oz, giảm 2,09 USD/oz, tương đương giảm 3,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 4.157,4 USD/oz.

Vào hôm thứ Hai, giá vàng đạt mức cao nhất 2 tuần, có thời điểm trong phiên vượt qua mốc 4.200 USD/oz, khi số liệu việc làm yếu hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần trước làm suy giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Nhưng phiên này, mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn đã quay trở lại phủ bóng lên thị trường kim loại quý - những tài sản không mang lãi suất.

Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất trong phiên này xuất phát từ những diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran.

Hai tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz và Iran tuyên bố nước này sẽ dừng đàm phán hòa bình trừ phi Tổng thống Donald Trump thôi đe dọa tái khởi động chiến tranh. Giá dầu chốt phiên với mức tăng 3%, khiến nhà đầu tư tính đến kịch bản lạm phát cao dai dẳng, đồng nghĩa rằng những ngân hàng trung ương như Fed có thể phải tăng lãi suất trong thời gian tới để ứng phó.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, từ mức 57% của phiên ngày hôm trước.

Vàng là tài sản chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro địa chính trị hàng đầu, nhưng từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra đến nay, cả hai vai trò này của vàng đều không được phát huy. Thay vào đó, vàng đã chịu áp lực giảm liên tục do kỳ vọng lãi suất sẽ tăng để chống lạm phát.

Trong phiên ngày thứ Tư, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed. Nhà đầu tư sẽ nghiền ngẫm văn bản này để tìm kiếm những dấu hiệu về đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,3%, đạt hơn 101,1 điểm.

“Tôi cho rằng thực tế hiện nay là Fed vẫn đang rất tập trung vào việc kiềm chế lạm phát. Bởi vậy, giữ lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn là kịch bản cao nhất cho hướng đi của Fed”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với lượng bán ròng 0,3 tấn, giảm mức nắm giữ còn 1.002,5 tấn vàng.

Theo dữ liệu được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố ngày thứ Ba, cơ quan này đã có tháng mua ròng vàng thứ 20 liên tiếp tính đến tháng 6 vừa qua, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 75,44 triệu ounce, từ mức 74,96 triệu ounce của tháng trước đó.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (8/7), giá kim loại quý tiếp tục giảm so với chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức 4.100 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,3%, còn 59,9 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.072 đồng (mua vào) và 26.462 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.