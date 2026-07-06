Giá USD thị trường tự do giảm mạnh cả 2 chiều mua và bán

Trong phiên giao dịch ngày 6/7, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục điều chỉnh giảm so với phiên liền trước. Giá mua giảm 60 VND xuống 26.520 VND, trong khi giá bán giảm 50 VND xuống 26.560 VND.
Ngày 6/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.202, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá trần là 26.463 VND.
Lúc 11h30 (giờ Việt Nam), chỉ số DXY (US Dollar Index) dao động quanh mức 100,95 điểm, tăng 0,1% trong ngày. Tính từ đầu năm, chỉ số đã tăng 2,68% và cao hơn 4,11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng ngày, tỷ giá liên ngân hàng USD/VND gần như đi ngang, giao dịch quanh 26.300 VND.
Lũy kế từ đầu năm đến 6/7, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,02%, trong khi tăng 0,47% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND được duy trì khá ổn định mặc dù đồng USD trên thị trường quốc tế đã tăng giá rõ rệt.
Khảo sát tỷ giá USD/VND tại hơn 30 ngân hàng trong sáng 6/7 cho thấy giá bán chuyển khoản gần như đồng loạt được niêm yết ở 26.463 đồng, chỉ riêng HSBC bán ở 26.457 đồng và VietinBank ở mức 26.462 đồng.
Ở chiều mua chuyển khoản, OCB và VIB dẫn đầu với 26.150 VND, tiếp theo là Kiên Long Bank (26.145 VND), HSBC (26.142 VND) và Bảo Việt Bank (26.130 VND). Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết trong khoảng 26.083-26.125 VND; trong đó nhóm đông nhất gồm Agribank, Nam A Bank, Public Bank, SeABank, TPBank, VCBNeo, Vietcombank và VRB cùng ở mức 26.103 VND. UOB có giá mua thấp nhất thị trường với 26.070 VND.
Chênh lệch giá mua USD giữa ngân hàng có mức niêm yết cao nhất và thấp nhất hôm nay chỉ khoảng 80 VN mỗi USD. Nhóm dẫn đầu gồm OCB, VIB, Kiên Long Bank và HSBC (26.142-26.150 VND) chỉ cao hơn nhóm Bảo Việt Bank, VietABank, PGBank, ABBank và LPBank khoảng 20-30 VND, đồng thời cao hơn mặt bằng phổ biến 26.103-26.110 VND khoảng 40-47 VND.
Về chênh lệch giữa giá bán và giá mua chuyển khoản, OCB và VIB tiếp tục dẫn đầu với mức thấp nhất thị trường, chỉ 313 VND, theo sau là HSBC (315 VND) và Kiên Long Bank (318 VND). Bảo Việt Bank duy trì mức 333 VND, VietABank và PGBank 338 VND, ABBank và LPBank 343 VND. Phần lớn các ngân hàng còn lại có mức chênh lệch 350-380 VND, trong khi UOB cao nhất với 393 VND.
Nhìn chung, OCB và VIB có mức chênh lệch mua/bán thấp nhất, qua đó duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, do giá mua giữa các ngân hàng chỉ chênh tối đa khoảng 80 VND, lợi ích từ việc lựa chọn ngân hàng chủ yếu rõ nét đối với các giao dịch giá trị lớn.
Trong phiên giao dịch ngày 6/7, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục điều chỉnh giảm so với phiên liền trước. Giá mua giảm 60 VND xuống 26.520 VND, trong khi giá bán giảm 50 VND xuống 26.560 VND.
So với cuối tháng 6, giá mua và giá bán lần lượt giảm 180 VND và 160 VND, cho thấy thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng trước.
Giá mua USD tự do cao hơn 370 VND so với mức mua chuyển khoản cao nhất tại ngân hàng (26.150 VND của OCB và VIB) và cao hơn khoảng 410-417 VND so với mặt bằng phổ biến 26.103-26.110 VND. Trong khi đó, giá bán USD tự do chỉ cao hơn khoảng 97-103 VND so với mức bán của các ngân hàng, cho thấy khoảng cách giữa hai thị trường ở chiều bán đã thu hẹp đáng kể.
Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán trên thị trường tự do hiện ở mức 40 VND, thấp hơn nhiều so với mức 313-393 VND tại các ngân hàng. Điều này cho thấy biên độ giao dịch trên thị trường tự do vẫn rất hẹp, trong khi sự khác biệt giữa hai thị trường chủ yếu tập trung ở chiều mua USD.
Trong phiên sáng 6/7, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn còn "chần chừ" sau khi khép tuần trước với mức tăng mạnh lên tới 4 triệu. Tuy nhiên, tính đến 15 giờ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm sâu, mất tới cả triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra…
Theo khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của 36 ngân hàng thương mại ngày 6/7, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 - 12 tháng phổ biến ở mức 6,2 - 7%/năm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc lãi suất thỏa thuận, giúp mức lãi suất khách hàng thực nhận cao hơn từ 0,8 - 2,5 điểm phần trăm so với biểu niêm yết...
Tiếp nối thành công của chương trình “Tiết kiệm cùng Vietcombank - Út Ha mời bạn ghé Quán Nhà” triển khai từ ngày 13/5 - 2/6/2026, Vietcombank chính thức mở rộng cơ hội nhận hơn một nghìn đặc quyền hấp dẫn cho khách hàng với các chương trình khuyến mại hấp dẫntừ ngày 2/7 đến 6/8/2026.
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải cung cấp định kỳ nhiều loại thông tin tài khoản và giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định mới. Phạm vi dữ liệu được mở rộng so với trước, bao gồm cả thông tin về số dư, dòng tiền và các giao dịch liên quan…
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác lâu dài nhằm huy động nguồn lực tài chính, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn mới.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...