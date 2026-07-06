Giá USD thị trường tự do giảm mạnh cả 2 chiều mua và bán

Sáng 6/7, tỷ giá USD tự do giảm 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 26.520 – 26.560 VND. Giá mua USD tự do cao hơn khoảng 370 VND so với mức mua cao nhất tại các ngân hàng, trong khi khoảng cách ở chiều bán chỉ còn 100 VND…

Ở một số thời điểm trong nửa đầu 2026, gián bán USD tự do còn thấp hơn ngân hàng thương mại.

Ngày 6/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.202, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá trần là 26.463 VND.

Lúc 11h30 (giờ Việt Nam), chỉ số DXY (US Dollar Index) dao động quanh mức 100,95 điểm, tăng 0,1% trong ngày. Tính từ đầu năm, chỉ số đã tăng 2,68% và cao hơn 4,11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng ngày, tỷ giá liên ngân hàng USD/VND gần như đi ngang, giao dịch quanh 26.300 VND.

Lũy kế từ đầu năm đến 6/7, tỷ giá liên ngân hàng tăng 0,02%, trong khi tăng 0,47% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND được duy trì khá ổn định mặc dù đồng USD trên thị trường quốc tế đã tăng giá rõ rệt.

Khảo sát tỷ giá USD/VND tại hơn 30 ngân hàng trong sáng 6/7 cho thấy giá bán chuyển khoản gần như đồng loạt được niêm yết ở 26.463 đồng, chỉ riêng HSBC bán ở 26.457 đồng và VietinBank ở mức 26.462 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng ngày 6/7/2026 (Đơn vị: VND)

Ở chiều mua chuyển khoản, OCB và VIB dẫn đầu với 26.150 VND, tiếp theo là Kiên Long Bank (26.145 VND), HSBC (26.142 VND) và Bảo Việt Bank (26.130 VND). Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết trong khoảng 26.083-26.125 VND; trong đó nhóm đông nhất gồm Agribank, Nam A Bank, Public Bank, SeABank, TPBank, VCBNeo, Vietcombank và VRB cùng ở mức 26.103 VND. UOB có giá mua thấp nhất thị trường với 26.070 VND.

Chênh lệch giá mua USD giữa ngân hàng có mức niêm yết cao nhất và thấp nhất hôm nay chỉ khoảng 80 VN mỗi USD. Nhóm dẫn đầu gồm OCB, VIB, Kiên Long Bank và HSBC (26.142-26.150 VND) chỉ cao hơn nhóm Bảo Việt Bank, VietABank, PGBank, ABBank và LPBank khoảng 20-30 VND, đồng thời cao hơn mặt bằng phổ biến 26.103-26.110 VND khoảng 40-47 VND.

Về chênh lệch giữa giá bán và giá mua chuyển khoản, OCB và VIB tiếp tục dẫn đầu với mức thấp nhất thị trường, chỉ 313 VND, theo sau là HSBC (315 VND) và Kiên Long Bank (318 VND). Bảo Việt Bank duy trì mức 333 VND, VietABank và PGBank 338 VND, ABBank và LPBank 343 VND. Phần lớn các ngân hàng còn lại có mức chênh lệch 350-380 VND, trong khi UOB cao nhất với 393 VND.

Nhìn chung, OCB và VIB có mức chênh lệch mua/bán thấp nhất, qua đó duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, do giá mua giữa các ngân hàng chỉ chênh tối đa khoảng 80 VND, lợi ích từ việc lựa chọn ngân hàng chủ yếu rõ nét đối với các giao dịch giá trị lớn.

Trong phiên giao dịch ngày 6/7, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục điều chỉnh giảm so với phiên liền trước. Giá mua giảm 60 VND xuống 26.520 VND, trong khi giá bán giảm 50 VND xuống 26.560 VND.

So với cuối tháng 6, giá mua và giá bán lần lượt giảm 180 VND và 160 VND, cho thấy thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh cuối tháng trước.

Giá mua USD tự do cao hơn 370 VND so với mức mua chuyển khoản cao nhất tại ngân hàng (26.150 VND của OCB và VIB) và cao hơn khoảng 410-417 VND so với mặt bằng phổ biến 26.103-26.110 VND. Trong khi đó, giá bán USD tự do chỉ cao hơn khoảng 97-103 VND so với mức bán của các ngân hàng, cho thấy khoảng cách giữa hai thị trường ở chiều bán đã thu hẹp đáng kể.

Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán trên thị trường tự do hiện ở mức 40 VND, thấp hơn nhiều so với mức 313-393 VND tại các ngân hàng. Điều này cho thấy biên độ giao dịch trên thị trường tự do vẫn rất hẹp, trong khi sự khác biệt giữa hai thị trường chủ yếu tập trung ở chiều mua USD.