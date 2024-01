Tết Nguyên đán 2024: Tour nội “thua trên sân nhà"?

Theo đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways... tính đến ngày 7/1, chiều bay từ TP.HCM đi các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao vào các ngày trước tết Âm lịch (từ 1/2 - 9/2, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp Âm lịch), đã lên tới hơn 90%. Đơn cử, chặng bay TP.HCM - Huế (93%), TP.HCM - Thanh Hóa (94%), TP.HCM - Chu lai (95%), TP.HCM - Vân Đồn (100%), TP.HCM - Vinh (90%)...

Tuy nhiên, các đường bay trục TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM giai đoạn từ 3/2 - 15/2 (tức 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) vẫn còn nhiều, đạt trung bình từ 30 - 40%. Theo thống kê của BestPrice Travel, so với cùng kỳ năm trước, giá vé máy bay Tết tăng khoảng 15 - 20%. Trong cùng khoảng thời gian ngày 26 Tết, vé bay Hà Nội - TP.HCM năm ngoái có giá trung bình 2,6 triệu đồng/chiều bay thì năm nay có giá trung bình 3,1 triệu đồng/chiều bay, tức tăng 30%.

TOUR XUẤT NGOẠI ĐẮT KHÁCH

Việc giá vé máy bay tăng cao khiến giá tour dịp Tết 2024 tăng từ 10 - 20%. Lý do là giá vé máy bay nội địa chiếm từ 30 - 50% cơ cấu giá tour trọn gói. Giới chuyên gia cho hay, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân được nghỉ 7 ngày nên nhu cầu du lịch tăng cao. Tuy nhiên, với việc các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé kéo theo giá tour nội địa tăng mạnh khiến thị trường trong nước khó hút khách.

Rất nhiều tour nước ngoài đang được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.

Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại du lịch nội địa không cẩn trọng sẽ lâm vào thế "thua trên sân nhà”. Thực tế, không ít du khách đã cân nhắc chuyển từ tour nội địa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sang thị trường nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hoặc Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc…

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietravel cho biết, công ty đã tung ra chương trình khuyến mại chào Xuân 2024 với khoảng 100 sản phẩm du lịch nội địa và hơn 200 sản phẩm du lịch nước ngoài. Đến nay, các tour nước ngoài đang được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.

Trong khi đó, theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, đơn vị cũng đã mở bán gần 100 chương trình du lịch trong và ngoài nước. Tính đến nay, các tour nước ngoài đường xa đi châu Âu, Mỹ... đã kín chỗ và lượng khách đặt tour nước ngoài năm nay tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với thị trường du lịch trong nước, năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 kéo dài 7 ngày giúp du khách có đa dạng lựa chọn điểm đến hơn, đặc biệt những điểm đến xa, giá cao. Ông Lê Hồng Thái, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, cho biết: "Các tour tết, đặc biệt là với các thị trường xa từ Nhật Bản đổ lên đến thời điểm này đã đóng toàn bộ tour. Còn lại các thị trường từ Hàn Quốc trở xuống, đến giờ phút này chúng tôi nhận được trên 80% số lượng chỗ chúng tôi đã giữ".

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 kéo dài 7 ngày giúp du khách có đa dạng lựa chọn điểm đến hơn.

Tính đến chiều 3/1, thống kê của công ty chỉ ra tour Tết Nguyên đán du lịch châu Âu (giá 90 - 125 triệu đồng), châu Úc (khoảng 68 triệu đồng), Dubai (khoảng 45 triệu đồng) hiện chỉ còn nhận 1 - 3 khách mỗi đoàn. Tour khám phá Ai Cập cũng chỉ còn 5 chỗ, các tuyến Đông Bắc Á như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (giá 18 - 37 triệu đồng) được khách đặt nhiều. Trong số này, tour Nhật kín chỗ sớm và phải mở thêm tour tăng cường, khởi hành mùng 2 Tết.

Công ty Du lịch Việt cũng xác nhận dừng nhận khách với các tour xa như Mỹ, Canada, New Zealand, Australia vì đủ chỗ. Hiện tại, họ đang bước vào khâu chuẩn bị dịch vụ cho các đoàn. Best Price cũng ghi nhận các tour nước ngoài được đặt nhiều nhất là sản phẩm giá tầm trung đến cao như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và châu Âu. Riêng tour Đài Loan chiếm tới 40% tổng số tour nước ngoài được bán ra dịp này.

GIÁ TOUR NỘI ĐỊA TĂNG

Theo Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, vé máy bay thường chiếm khoảng 30 - 40% trong giá tour, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã lên tới 50 - 55%. Điều này buộc công ty lữ hành phải điều chỉnh tăng giá tour nội địa 10 - 20% làm sức hút của thị trường này giảm mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt trong thu hút khách quốc tế.

Đồng thời, giá vé máy bay ở các chặng nội địa tăng cao khiến một số đơn vị lữ hành đang e ngại đầu tư sản phẩm tại các địa điểm lớn như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc… bởi nhu cầu sụt giảm. Thay vào đó, những địa điểm hướng đến thiên nhiên như vùng núi rừng Đông Bắc, Tây Bắc và các sản phẩm đặc thù gặp gỡ người dân bản địa, khám phá văn hóa địa phương… được đẩy mạnh khi có giá thành ổn định hơn. Ngoài ra, trước sự tác động của giá vé máy bay, hiện nay du khách có xu hướng dịch chuyển sang các phương tiện đường bộ như xe khách, tàu hỏa…

Giá vé máy bay cao sẽ kéo theo giá tour tăng lên, khiến làm sức hút của thị trường du lịch nội địa giảm mạnh.

Thời điểm hiện nay, ghi nhận trên thị trường có nhiều chùm tour đa dạng từ giáp Tết đến trong và sau Tết để phù hợp với xu hướng thắt chặt chi tiêu của nhóm du khách bình dân. Điển hình, Saigontourist phục vụ chùm tour đặc biệt “Đi tour trước Tết - Rước Xuân về nhà” từ 15 - 25 tháng Chạp. Các tour trong nước bằng đường bộ từ 1 - 2 ngày là những vườn quýt hồng, hoa Tết miền Tây sông nước hay trải nghiệm tự tay tạo ra một sản phẩm gốm sứ Tết cho riêng mình, mua sắm đặc sản bưởi Tân Triều tại Đồng Nai và thưởng thức các món ăn đặc sắc hấp dẫn được làm từ bưởi…

Đánh giá về xu hướng thị trường nội địa dịp tết Nguyên đán, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing Công ty TST Tourist cho biết, đối với những điểm đến cự ly ngắn, đặc biệt là các tuyến có đường cao tốc thuận tiện trong phạm vi 300 km trở lại, phần đông du khách sẽ lựa chọn du lịch tự túc và đặt dịch vụ nhiều hơn so với tour trọn gói. “Giá vé tất cả phương tiện đều có xu hướng tăng so với nhu cầu quá lớn, vì vậy giá tour năm nay tăng tối thiểu từ 15% so với cùng kỳ", ông Mẫn chia sẻ.

Để giảm bớt áp lực của việc giá vé máy bay và phí dịch vụ tăng cao dịp cuối năm và góp phần ổn định giá tour Tết, các doanh nghiệp du lịch đã tích cực làm việc với các hãng hàng không, đối tác cung cấp dịch vụ và đạt được những chính sách ưu đãi tốt. Bà Bảo Thu nhận định, du lịch trong nước cần một chiến dịch đồng bộ ưu đãi không chỉ giá vé máy bay mà còn nhiều dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan và phương tiện vận chuyển khác... "Điều này góp phần tác động tích cực vào giá tour và nhu cầu khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh của thị trường tour nội địa trên sân nhà", bà Thu cho hay.