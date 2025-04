Thái Lan dự kiến lễ hội Songkran sẽ tạo ra doanh thu hơn 760 triệu USD

Kể từ ngày 11/4, khắp nơi tại Thái Lan từ thủ đô Bangkok, khu phố Tây Khaosan sầm uất đến những địa điểm nổi tiếng như Patong ở Phuket, đều đã chứng kiến cảnh tượng người người nhà nhà rộn ràng đổ ra đường, bắt đầu “khai cuộc” cho những màn té nước không hồi kết.

Sau đó,vào ngày 12/4, Lễ hội Nước thế giới Maha Songkran 2025 chính thức khai mạc tại công viên hoàng gia Sanam Luang, với điểm nhấn là 8 cuộc diễu hành lớn với chủ đề “Đặc trưng Thái Lan” (Thainess Iconic), quy tụ hơn 500 nghệ sỹ biểu diễn nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của Thái Lan cũng như sức mạnh mềm từ văn hóa.

Ngoài ra, tại sự kiện còn có các cuộc diễu hành giới thiệu ẩm thực, voi, cá chọi, xe tuk-tuk và các điệu múa vùng miền của Thái Lan, cùng với các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như kịch dân gian, nhạc kịch Hoo-Loo và múa rối Hun Lakorn Lek.

Bên cạnh đó là khu “Duyên dáng Thái Lan” (Thai Charm) với 5 hoạt động khuyến khích các du khách nhất định phải trải nghiệm, gồm trình diễn nấu ăn và nếm thử đồ ăn Thái; trình diễn quyền Thái (Muay Thai); thực hành massage Thái; mua sắm các sản phẩm mang tính biểu tượng của Thái Lan; và chụp ảnh kỷ niệm trong trang phục Thái với các địa danh văn hóa của xứ sở Chùa Vàng.

Ngoài lễ hội lớn Maha Songkran 2025 tổ chức tại công viên Sanam Luang, người dân và du khách có thể tận hưởng không khí tết Songkran tại những địa điểm truyền thống từ nhiều năm nay ở thủ đô Bangkok như đường Khao San, đường Silom, hay tại các trung tâm mua sắm lớn như Icon Siam, Central World, Big C, cửa hàng miễn thuế King Power…

Theo Phó phát ngôn viên chính phủ Sasikarn Wattanachan, lễ hội Songkran năm nay dự kiến sẽ tạo ra 26,5 tỷ baht (khoảng 726 triệu USD) doanh thu cho nền kinh tế Thái Lan. Trong số này, 7,32 tỷ baht dự kiến đến từ khách du lịch nước ngoài và 19,24 tỷ baht từ khách du lịch trong nước, tăng lần lượt 7% và 9% so với năm ngoái, với hơn 4,4 triệu chuyến đi trong nước.

Trích dẫn số liệu của nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á Traveloka, bà Sasikarn cho biết Bangkok tiếp tục là điểm đến phổ biến nhất trong khu vực trong thời gian diễn ra lễ hội Songkran. Các thành phố thứ cấp cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng du lịch nhanh chóng, phù hợp với chính sách của Chính phủ Thái Lan. Cụ thể, tìm kiếm du lịch cho các điểm đến như Chumphon tăng 95%, Nakhon Phanom tăng 68%, Sakon Nakhon tăng 53%, Loei tăng 46% và Nan tăng 40%.

Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của trận động đất 7,7 độ tại Myanmar hôm 28/3, mối lo ngại về an toàn du lịch ở Thái Lan cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến ngành du lịch nước này. Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết có tới 1.100 phòng khách sạn đã bị hủy trong cả nước trong hai ngày sau trận động đất.

Nhà nghiên cứu địa phương TTB Analytics dự báo rằng chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ Songkran sẽ giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. SCB EIC, một đơn vị nghiên cứu của tập đoàn tài chính Thái Lan SCBX, dự báo lượng khách du lịch nước ngoài sẽ giảm tới 700.000 vào năm 2025, chủ yếu là do lo ngại về vấn đề an toàn ở Thái Lan.

Theo TAT, dù lượng khách đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) dự kiến ​​sẽ giảm lần lượt 34% và 28% so với cùng kỳ năm trước với lo ngại về các vấn đề an ninh liên quan các trung tâm lừa đảo, nhưng lượng khách du lịch châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng 23% nhờ trùng với thời điểm lễ Phục sinh. Lượng đặt vé máy bay đã tăng 17%, chủ yếu là các chuyến bay từ Anh, Đức và Israel.

Dù lượng khách Trung Quốc dự kiến ​​chỉ đạt 65.000 người, doanh thu từ thị trường này vẫn kỳ vọng sẽ đạt mức cao nhất là 1,2 tỷ baht (gần 36 triệu USD). TAT cũng dự đoán, lượng khách du lịch từ các nước láng giềng tới Thái Lan qua đường bộ sẽ vẫn rất cao, và lượng khách từ thị trường Đông Nam Á vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 160.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ, với hơn một nửa là du khách Malaysia.

Để đón chào kỳ nghỉ lễ và cũng là cao điểm du lịch, sáu ngân hàng thương mại tại Thái Lan đã dành riêng một khoản dự trữ tổng cộng hơn 127 tỷ baht (3,67 tỷ USD). Bà Budsakorn Teerapunyachai, Trợ lý Thống đốc Nhóm dịch vụ và cơ sở hạ tầng thanh toán của Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT), cho biết động thái này dựa trên kỳ vọng rằng các ngân hàng thương mại sẽ phải đối mặt với nhu cầu tiền giấy khoảng 40 tỷ baht, có tính đến thời gian nghỉ lễ và các biện pháp kích thích du lịch của chính phủ.

Bà Budsakorn cho biết “BoT đã chuẩn bị tiền giấy với nhiều mệnh giá khác nhau đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đảm bảo công chúng có thể tiếp cận các dịch vụ thuận tiện và toàn diện”.

Ngoài thống kê số lượng khách đến Songkran, thống kê các vụ tai nạn giao thông trong mỗi dịp này là hoạt động thường niên của chính phủ. Năm nay các vụ tai nạn giao thông đã khiến 27 người thiệt mạng, 201 người bị thương vào ngày 11/4. Số vụ tai nạn và tử vong giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca say rượu lái xe lại tăng, theo Trung tâm điều hành an toàn đường bộ nước này.

Lái xe vượt quá tốc độ cho phép là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn, chiếm 41%. 25% số vụ tai nạn liên quan đến hành vi lái xe cắt ngang trước đầu xe khác, 23% liên quan đến vấn đề lái xe khi đã sử dụng cồn. Bangkok là thành phố có nhiều ca tử vong nhất, chiếm 5 vụ. 84% số vụ tai nạn là xe máy, xe bán tải và ôtô con chiếm 5% mỗi loại.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho hoạt động té nước, khu vực đô thị Bangkok, đã sử dụng lượng nước tăng thêm khoảng 100.000 mét khối mỗi ngày, so với trung bình 5,2 triệu mét khối mọi khi. Không chỉ tiêu thụ lượng nước lớn, Songkran còn kéo theo lượng rác thải khổng lồ - trở thành thách thức môi trường nghiêm trọng. Riêng năm 2024, thủ đô Bangkok đã ghi nhận hơn 51.437 tấn rác chỉ trong vài ngày lễ, tăng 1.000 tấn so với năm trước.

Riêng khu vực phố Tây Khao San đã phát sinh 58 tấn rác, các khu vực lân cận góp thêm 104 tấn. Phần lớn rác là hộp xốp, chai nhựa, thủy tinh và thức ăn thừa - tập trung nhiều nhất ở các khu du lịch đông đúc, nơi khối lượng rác mỗi ngày có thể lên tới 162 tấn chỉ riêng trên phố Khao San. Sở Môi trường Bangkok ước tính, tổng lượng rác toàn thành phố trong dịp Songkran có thể đạt đỉnh 10.000 tấn/ngày - đặt ra thách thức không nhỏ trong khâu thu gom và xử lý.