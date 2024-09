Thanh Hóa sắp quay lại "câu lạc bộ 50.000 tỷ"

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024 ước đạt 42.695 tỉ đồng, bằng 120% dự toán và tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tỉnh này thu nội địa ước đạt 26.194 tỉ đồng, bằng 119% dự toán và tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2023; một số khoản thu có tỉ trọng lớn đạt cao so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 10.447 tỉ đồng, bằng 137,5% dự toán và tăng 105,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6.311 tỉ đồng, bằng 131% dự toán và tăng 18,1%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 2.725 tỉ đồng, bằng 100,9% dự toán và tăng 16,6%; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 1.457 tỉ đồng, bằng 100,9% dự toán và tăng 32,4%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển ước đạt 1.235 tỉ đồng, bằng 274,4% dự toán và gấp 5,02 lần so với cùng kỳ…

Thanh Hóa thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 16.501 tỉ đồng, bằng 121,8% dự toán và tăng 43,1% so với cùng kỳ; trong đó, riêng thuế giá trị gia tăng thu từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 13.761 tỉ đồng, chiếm 83,4% tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 của Thanh Hóa ước đạt 30.354 tỉ đồng, bằng 70,4% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ, trong đó một số khoản chi lớn là: Chi đầu tư phát triển 7.822 tỉ đồng, bằng 64,4% dự toán và tăng 4,6% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 21.194 tỉ đồng, bằng 74,1% dự toán và tăng 13,1%; chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung) 807 tỉ đồng, bằng 67,2% dự toán…

Nếu giữ được “phong độ” thu ngân sách như hiện nay trong những tháng còn lại của năm 2024, Thanh Hóa sẽ quay lại "câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng" và tạo thêm mốc lịch sử thu ngân sách cao nhất kể từ trước tới nay.

Hiện nay, ngành thuế đang tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, chây ỳ, trốn nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Về phía Cục Hải quan Thanh Hóa, đơn vị này tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp, rà soát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách đạt mức cao nhất; đẩy mạnh công tác đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp.

Đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả ký kết thỏa thuận hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp theo đúng các cam kết đã thực hiện, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngành Hải quan năm 2024 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, để nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, lập mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với từng dự án bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.