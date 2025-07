Thanh khoản bùng nổ kéo VN-Index lên sát mốc 1400 điểm, khối ngoại miệt mài mua

Việc Việt Nam “chốt” được mức thuế với Mỹ trong khi các nước khác chuẩn bị nhận thông báo thuế từ hôm nay đã kích thích tâm lý hào hứng đáng kể. Đà tăng càng về cuối phiên sáng nay càng mạnh và độ rộng lan tỏa. Dòng tiền nội lẫn ngoại đang giải ngân mạnh mẽ.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đã đạt trên 14.437 tỷ đồng, tăng 35% so với sáng hôm thứ Sáu tuần trước. Độ rộng VN-Index cuối phiên đạt 208 mã tăng/98 mã giảm, chỉ số tăng 11,03 điểm tương đương +0,8%.

Nhóm blue-chips mạnh nổi bật khi chỉ số VN30-Index ăng 0,95% với 25 mã tăng/5 mã giảm. Trong khi đó Midcap tăng nhẹ 0,62%, Smallcap tăng 0,37%. Chưa hết, thanh khoản rổ blue-chips này cũng tăng trên 89% so với phiên trước và chiếm 58,1% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. Đây là tỷ trọng cao so với trung bình tuần trước chỉ đạt 49,1%. Rổ VN30 cũng xác lập kỷ lục thanh khoản 33 phiên sáng trở lại đây với 7.776,9 tỷ đồng.

Dẫn đầu thanh khoản rổ này là SHB với 2.014,6 tỷ đồng, giá tăng 4,62%. Xét theo mức đóng cửa, SHB đã vượt qua đỉnh đầu tháng 6 và lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2022. Không chỉ vậy, trong 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường sáng nay thì tới 8 mã thuộc nhóm VN30 và toàn là các mã tăng giá mạnh: VPB tăng 1,87%, SSI tăng 1,54%, HPG tăng 1,08%, CTG tăng 3,75%, FPT tăng 1,06%, HDB tăng 3,1%, MBB tăng 1,35%. Trong top 10 vốn hóa của VN-Index cũng có tới 5 mã tăng trên 1%.

Sức mạnh từ các blue-chips đang hỗ trợ chỉ số mạnh mẽ. VN-Index kết phiên sáng đạt 1398 điểm, “sát nút” mốc tâm lý 1400 diểm. Thực ra nếu không có VPL giảm 0,64% và VCB, VIC, VHM mạnh hơn chút nữa thì chỉ số đã hoàn toàn công phá mốc 1400 điểm. Trong số này VIC là đáng tiếc nhất khi bùng nổ mạnh mẽ ngay nửa đầu phiên sáng nay, có lúc tăng 2,5%, đạt đỉnh lúc 9h45. Thời gian còn lại VIC suy yếu và giá bị ép xuống tới 2,12% so với mức đỉnh, chỉ còn tăng nhẹ 0,33% so với tham chiếu. Các mã còn đỏ trong rổ VN30 là BCM giảm 0,31%, BVH giảm 1,82%, MWG giảm 0,45%, PLX giảm 0,27% và VJC giảm 0,78%.

Thống kê cho thấy toàn bộ các mã trong nhóm VN30 không còn giữ được giá cao nhất, trong đó 8 mã tụt xuống tối thiểu 1% so với đỉnh. Dù vậy rổ này vẫn còn tới 18 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu. Đây là mặt bằng giá cao nổi bật và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chỉ số, dù so với nhóm vừa và nhỏ, số lượng vẫn khá khiêm tốn.

Thực vậy, trong 208 cổ phiếu đang xanh của VN-Index, có 89 mã tăng hơn 1%. Ngoài rổ blue-chips, rất nhiều cổ phiếu khác cũng gây ấn tượng mạnh với thanh khoản cao. VIX xếp ngay sau SHB về thanh khoản, đạt 601,9 tỷ đồng, giá tăng 2,75%. EIB cũng khá mạnh trong nhóm ngân hàng với 344,8 tỷ đồng thanh khoản, giá tăng 1,71%. VCI tích cực trong nhóm chứng khoán với 194,5 tỷ đồng, giá tăng 1,36%; HCM với 139,2 tỷ, giá tăng 1,06%. Bất động sản có DIG với 161,3 tỷ đồng, giá tăng 1,37%; PDR với 126,5 tỷ, giá tăng 1,91%... Các cổ phiếu thanh khoản thấp thậm chí tăng vượt 3% khá nhiều như VPH, DLG, LDG, LGL, HAP, TCI, TTF.

Ở phía giảm giá, chỉ có lác đác vài mã đáng chú ý. Tuy sàn HoSE ghi nhận 34 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng giao dịch chỉ tập trung vào 10 cổ phiếu với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Thậm chí nhóm giao dịch quá 10 tỷ chỉ là 6 mã: GEE giảm 1,04,%, DGW giảm 1,37%, FRT giảm 1,33%, NAF giảm 1,8%, SHI giảm 1,43%, GDT giảm 6,94%.

Khối ngoại tiếp tục là điểm nhấn tích cực sáng nay dù quy mô bán ra có tín hiệu tăng. Cụ thể, trên sàn HoSE khối này xả 1.247,3 tỷ đồng, tăng 62% so với sáng phiên trước. Phía mua cũng tăng nhẹ 6% lên 1.813,7 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 566,4 tỷ. Đây là phiên sáng mua ròng thứ 4 liên tiếp và tính chung tuần trước khối này mua ròng tổng hợp 5.167 tỷ đồng, trong đó riêng khớp lệnh mua ròng 5.695 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng nổi bật sáng nay là SHB +427,3 tỷ, SSI +101,4 tỷ, STB +99,8 tỷ, CTG +80,9 tỷ, FPT +79,2 tỷ, HDB +64,6 tỷ, TPB +58 tỷ, ACB +43,2 tỷ, VCI +30,7 tỷ. Phía bán ròng có GEX -129,8 tỷ, VCB -67,7 tỷ, MWG -40,6 tỷ, NKG -26,4 tỷ. Tính chung cổ phiếu trong rổ VN30 đang được mua ròng tới 880,8 tỷ đồng.