Thanh khoản cao nhất 15 phiên, khối ngoại “quay xe” mua ròng

Dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường mạnh hơn trong chiều nay kéo thanh khoản tăng. Giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết cả ngày tăng mạnh gần 48% so với hôm qua, lên mức cao nhất 15 phiên. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực tranh mua với mức ròng khoảng 358 tỷ đồng trong phiên chiều.

VN-Index đóng cửa tăng 0,89% tương đương +11,11 điểm so với tham chiếu. So với thời điểm cuối phiên sáng (+9,62 điểm), mức tăng này cũng không có cải thiện bao nhiêu. Nguyên nhân là do các cổ phiếu trụ co kéo lẫn nhau và chỉ nỗ lực duy trì giá chứ không bứt phá. Tuy vậy mặt bằng giá cổ phiếu nhìn chung được nâng lên.

Sàn HoSE chiều nay ghi nhận 14 cổ phiếu tăng kịch trần trong khi phiên sáng mới có 8 mã. CTR, CTS hút dòng tiền cực khỏe, “thổi” giá lên hết biên độ. Riêng chiều nay CTR khớp khoảng 109,8 tỷ đồng, CTS khớp 129,5 tỷ. CTS chính thức có đỉnh cao lịch sử mới trong khi CTR lập kỷ lục thanh khoản trong vòng 8 tháng và giá cũng chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 5,2% nữa. DPG, VOS, HAX là các mã đã trần từ sáng và chiều nay không được bán thêm nhiều. NHA cũng giành lại được giá trần của phiên sáng.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay tăng bùng nổ, chỉ còn duy nhất 2 mã bị bỏ rơi là VUA giảm 0,53% và APS giảm 2,94%. Hai mã trong nhóm kịch trần là FTS và CTS, thêm gần chục mã khác tăng từ 2% tới trên 6%. Về thanh khoản, SSI, VIX và VCI lọt vào Top 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường. Cả 3 mã này cũng tăng giá ấn tượng: SSI tăng 1,27%, VIX tăng 2% và VCI tăng 1,89%.

Nhóm cổ phiếu blue-chips chiều nay lại khá thất vọng, VN30-Index chốt phiên tăng 0,99%, cũng không thay đổi nhiều so với phiên sáng (tăng 0,91%). Các cổ phiếu trong rổ VN30 lên xuống giằng co và không có động lực. Cụ thể, có 13 cổ phiếu đóng cửa tăng giá so với mức chốt buổi sáng, nhưng cũng có 12 mã tụt giá. VCB, BID không tăng thêm được trong khi VIC, VHM nhích giá không đáng kể. Cổ phiếu tăng tốt nhất chiều nay là FPT, tăng thêm 1,28% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 2,76%. Tuy nhiên vốn hóa của FPT cũng chưa phải là lớn nhất, đứng thứ 8 trong VN-Index. MWG, VNM, MSN, CTG, VPB nằm trong nhóm tụt giá, với VPB còn rơi qua tham chiếu 0,26%.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đều tăng giá ấn tượng.

Dù không có sức mạnh đột biến của nhóm trụ, các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn giao dịch mạnh mẽ do lợi thế thanh khoản. Ngoài các mã kịch trần, gần 60 mã khác tăng trong khoảng từ 2% tới dưới mức trần. GIL, DCM, VTP, BWE, CTI, AGR, VDS… tăng hơn 3% với thanh khoản khá cao.

Dù vẫn có 126 cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay nhưng hầu hết không tác động nhiều. Chỉ 29 mã trong số này giảm quá 1%, tất cả thanh khoản đều nhỏ. Thậm chí toàn bộ số cổ phiếu giảm giá này cũng chỉ chiếm chưa tới 9% thanh khoản thị trường.

Giao dịch sôi động hơn đáng kể trong phiên chiều là nhờ dòng tiền chảy vào nhiều hơn. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng khoảng 28% so với phiên sáng. Tính chung cả ngày, tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX đạt 21.472 tỷ đồng, tăng 48% so với hôm qua. Đây là mức giao dịch khá lớn khi trung bình của 4 phiên điều chỉnh trước đó khoảng 16.300 tỷ đồng/phiên (tăng 32%).

Chiều nay khối ngoại cũng là một bên hỗ trợ khi đảo chiều mua ròng 357,7 tỷ đồng, trong khi buổi sáng bán ròng 61,5 tỷ. MWG tiếp tục được khối này mua miệt mài với khoảng 271,9 tỷ đồng, tức là chiều nay mua ròng thêm khoảng 151 tỷ đồng. HPG cũng được mua thêm hơn 100 tỷ đồng nữa, nâng tổng mức ròng lên 176,2 tỷ. NVL, DCM, APG, VNM, FPT, STB, NKG, CTR, KDH là các cổ phiếu khác được mua ròng từ 30 tỷ tới 70 tỷ đồng. Phía bán có VHM -142,6 tỷ, CTG -139,5 ỷ, CMG -48,3 tỷ, MSN -44,6 tỷ, VCI -41,2 tỷ, VCB -38,7 tỷ, TCB -35,8 tỷ, VJC -35,2 tỷ, KBC -32,4 tỷ.