Kết quả kinh doanh quý 2/2026 giúp mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.

Tính đến ngày 07/08/2026, đã có 406 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE công bố báo cáo tài chính quý 2/2026, tương đương 99,8% tổng vốn hóa toàn HoSE. Lợi nhuận ròng quý 2/2026 của các doanh nghiệp trên HoSE tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, tăng 12,5% so với quý trước và tăng mạnh 46% so với cùng kỳ, theo dữ liệu thống kê từ VnDirect.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận ròng trên HoSE trong quý 2/2026 chủ yếu đến từ nhóm Bất động sản, với mức đóng góp 19,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung, tiếp theo là Ngân hàng và Dầu khí, với mức đóng góp lần lượt 11,9 và 5,8 điểm phần trăm.

Kết quả kinh doanh quý 2/2026 tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong cả năm 2026.

Trong đó, Dầu khí tiếp tục dẫn đầu với mức tăng trưởng lợi nhuận 325,5% so với cùng kỳ, nhờ giá dầu duy trì ở mức cao và hoạt động kinh doanh cải thiện. Bất động sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 228%. Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành khác như Bán lẻ (104,7%), Tiện ích (55,7%), Hóa chất (51,6%) và Tài nguyên cơ bản (46,2%) cũng đạt mức tăng trưởng cao, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận đang lan tỏa tương đối rộng trên các lĩnh vực của nền kinh tế.

Ở chiều ngược lại, chỉ bốn nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm, gồm Truyền thông (-95,5% so với cùng kỳ), Ô tô & Phụ tùng (-88,9%), Du lịch & Giải trí (-88,0%) và Hàng cá nhân & Gia dụng (-52,6%), cho thấy sự phân hóa vẫn còn hiện hữu tại một số lĩnh vực.

Doanh thu thuần của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý 2/2026, tăng 13,1% so với quý trước và 38,2% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ một số nhóm ngành có quy mô lớn, nổi bật là Bất động sản (+118,1% so với cùng kỳ), Dầu khí (+71,0% so với cùng kỳ) và Tiện ích (+50,1% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận cốt lõi (EBIT) cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, tăng 12,0% so với quý trước và 60,7% so với cùng kỳ trong quý 2/2026. Đà tăng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Bất động sản, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của một số doanh nghiệp lớn. Nếu loại trừ nhóm Bất động sản, EBIT toàn HoSE vẫn tăng 15,7% so với quý trước và tăng 33,3% so với cùng kỳ, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận không còn tập trung ở một số nhóm ngành vốn hóa lớn mà đang có xu hướng lan tỏa rộng hơn trong nền kinh tế.

Doanh thu thuần của nhóm phi tài chính trên HoSE, loại trừ Ngân hàng, Chứng khoán và Bảo hiểm, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý 2/2026, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự bứt phá của các nhóm ngành có quy mô lớn như Bất động sản (+118% so với cùng kỳ), Dầu khí (+71% so với cùng kỳ) và Tiện ích (+50,1% so với cùng kỳ), cho thấy sự cải thiện rõ nét trong hoạt động kinh doanh tại một số ngành chủ chốt.

Biên lợi nhuận gộp của nhóm phi tài chính dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đạt 20,3% trong quý 2/2026, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh nhìn chung vẫn được duy trì tích cực.

Lợi nhuận cốt lõi (EBIT) của nhóm phi tài chính trên HoSE tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong quý 2/2026, tăng 5,7% so với quý trước và tăng 100% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm Bất động sản, EBIT vẫn tăng mạnh 38,8% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đang dần lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung ở một số ngành riêng lẻ, qua đó phản ánh nền tảng tăng trưởng của các doanh nghiệp đang được củng cố theo hướng bền vững hơn.

Về mặt định giá, theo VnDirect, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, cùng với kết quả kinh doanh quý 2/2026 tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm về mức 11,9 lần. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 10 lần.

Như vậy, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026. Bên cạnh đó, thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Việt Nam sẽ chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 tới.

Mặt bằng định giá của các nhóm ngành trên sàn HoSE vẫn ghi nhận sự phân hóa khi so sánh với mức trung vị của 10 năm gần nhất. Tuy nhiên, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) của nhiều nhóm ngành đã quay trở lại vùng thấp hơn hoặc tiệm cận mức trung vị 10 năm, cho thấy định giá của thị trường hiện ở mức tương đối hợp lý trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành đang giao dịch thấp hơn mức trung vị 10 năm, phản ánh nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2026 đã đưa nhiều cổ phiếu trở lại vùng định giá hấp dẫn hơn. Chẳng hạn như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán.

Điều này mở ra cơ hội đầu tư đối với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.