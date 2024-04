Thấp thỏm chờ hàng bắt đáy, thị trường tụt dốc, khối ngoại xả mạnh

Diễn biến tăng tốt hôm qua đã không thể duy trì, thị trường chỉ xanh trong vài phút sau đó tụt dốc hàng loạt. VN-Index chốt phiên sáng ở mức thấp nhất, với số mã giảm nhiều gấp 2,5 lần số tăng và thanh khoản 2 sàn giảm 10% so với sáng hôm qua. Tất cả các nhóm cổ phiếu bùng nổ phiên trước đều nguội lạnh rất nhanh.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 5,95 điểm tương đương -0,5% so với tham chiếu. Đỉnh cao nhất lúc 9h55 chỉ số tăng 2,6 điểm. Tuy nhiên toàn thời gian độ rộng luôn nghiêng về phía giảm, thậm chí lúc tăng đạt đỉnh VN-Index cũng chỉ có 166 mã tăng/184 mã giảm. Chốt phiên sáng HoSE ghi nhận 121 mã tăng/298 mã giảm.

Thị trường “tụt mod” rất nhanh trong sáng nay, có thể thấy như nhóm cổ phiếu chứng khoán hào hứng bao hiêu trong phiên trước thì sáng nay quay đầu cả loạt. Toàn nhóm chỉ có TVB, HAC, SBS, HCM, TVS là xanh. Tới 22 mã đang giảm trên 1%, bao gồm cả một số mã lớn như MBS, CTS, SHS, VCI…

Cổ phiếu ngân hàng cũng tương tự, nhóm blue-chips sót lại duy nhất TCB tăng 2,76% là đáng kể. VPB, STB là 2 mã ngân hàng còn lại trong rổ VN30 xanh thì mức tăng cũng chỉ là 0,27% và 0,72%. Loạt blue-chips đỏ có cả VCB, MBB, BID, SHB, CTG, HDB. TCB dẫn đầu nhóm tăng dẫn dắt chỉ số và BID dẫn đầu nhóm giảm kéo lùi chỉ số.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,05% nhưng với độ rộng áp đảo phía giảm: 22 mã đỏ và 6 mã xanh. Lý do khiến chỉ số này vẫn xanh được là nhờ ảnh hưởng của TCB đem lại tới gần 2,8 điểm. Trong khi đó BID ảnh hưởng hạn chế. MWG tăng khá mạnh tăng 2,37% và FPT tăng 1% là các trụ của VN30-Index, trong khi nâng đỡ rất yếu đối với VN-Index.

Với độ rộng áp đảo ở phía giảm, việc VN-Index đỏ nhẹ 0,5% không phản ánh hết mức độ lùi giá ở cổ phiếu. Toàn sàn HoSE đang có tới 112 mã giảm quá 1% và thanh khoản nhóm này chiếm trên 36% tổng khớp của sàn. Dù vậy cũng không nhiều cổ phiếu xuất hiện lực bán quá mạnh. MBB, DIG, VIX, SHB, CTG là các mã duy nhất thanh khoản trên 100 tỷ đồng và giá giảm hơn 1%.

Nhóm tăng giá hiện cũng có 43 mã tăng trên 1% với mức độ tập trung thanh khoản khoảng 23% sàn. Nhóm này giao dịch rất nhỏ và dồn hết vào số ít cổ phiếu như MWG tăng 2,37% với 462 tỷ đồng; TCB tăng 2,76% với 443,7 tỷ; FPT tăng 1% với 185,1 tỷ; MSB tăng 1,11% với 47,1 tỷ; SZC tăng 1,77% với 45 tỷ.

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản tiếp tục giảm xuống rất thấp, hai sàn chỉ khớp thành công 6.273 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua. HoSE khớp 5.890 tỷ, giảm 7%. Thanh khoản thấp và giá yếu thể hiện qua độ rộng cũng như khá nhiều cổ phiếu có biên độ giảm mạnh cho thấy dòng tiền đỡ là vấn đề. Nhà đầu tư đã không “đu giá” sau phiên phục hồi hôm qua.

Điều này có thể liên quan đến sự do dự về khả năng thị trường tạo đáy thật sự. Sau tuần giảm hơn 100 điểm, việc phục hồi vài chục điểm không phải là đáng chú ý, thậm chí chỉ như phiên hồi kỹ thuật đơn thuần. Mặt khác, lượng hàng ở giá thấp nhất của đáy hiện tại sẽ về tài khoản chiều nay, nhiều mã lãi 1-2% và có nguy cơ bị chốt ngay. Do đó nếu muốn mua nhà đầu tư có thể chờ đợi nhịp lùi giá sâu hơn trong phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài sau 2 phiên mua ròng khá hào hứng do đi kèm với sự kiện Ngân hàng nhà nước bán USD giao ngay để hạ nhiệt tỷ giá, sáng nay lại quay về trạng thái rút vốn mạnh. Giá trị ròng trên sàn HoSE khoảng -366,6 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là DIG -51,9 tỷ, VHM -45 tỷ, VND -23,3 tỷ, VIX -20,8 tỷ, GMD -20,8 tỷ. Phía mua có SSI +25 tỷ, CRE +20,1 tỷ. Liên quan đến tỷ giá, mặc dù cuối tuần trước Ngân hàng nhà nước thông báo sẵn sàng bán USD can thiệp nhưng tỷ giá chính thức vẫn đang tăng từng ngày. Phiên đầu tuần mức bán ra của Vietcombank là 25.485 VND/USD, tăng so với cuối tuần trước ở mức 25.473 VND /USD. Đến trưa nay tỷ giá lên tiếp mức 25.488 VND/USD.