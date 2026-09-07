Thay đổi cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu

Bộ Xây dựng vừa giao Ban Quản lý dự án 7 tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để tiếp tục tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu….

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/LS.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong thời gian từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 7 tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, bảo đảm không làm gián đoạn nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Việc bàn giao, tiếp nhận phải tận dụng tối đa kết quả khảo sát, nghiên cứu đã thực hiện và tuân thủ các quy định hiện hành.

Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa và chịu trách nhiệm đối với các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ hợp pháp liên quan đến những nhiệm vụ được bàn giao.

Ban Quản lý dự án 7 cũng có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, lập và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá thành, hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư theo quy định. Báo cáo sẽ được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư khi đủ điều kiện.

Kết quả nghiên cứu được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo trước đó cho thấy dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có tổng chiều dài tuyến chính khoảng hơn 175 km, gồm 2 đoạn: Hà Tiên - Rạch Giá (82 km) và Rạch Giá - Bạc Liêu (khoảng hơn 93 km).

Quy mô đầu tư dự kiến gồm 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Cùng đó là 2 tuyến nối: Tuyến nối đầu tuyến với Quốc lộ 80 (dài gần 21 km) và tuyến nối cuối tuyến với Quốc lộ 1 (dài hơn 18 km).

Dự án được đầu tư nhằm kết nối các tuyến cao tốc trục dọc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Cần Thơ - Cà Mau, tạo nên một trục cao tốc thúc đẩy giao thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, kết nối khu vực biên giới Campuchia với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó vào đầu tháng 8/2026, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, gồm cao tốc, hành lang ven biển, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics, do hạ tầng khu vực còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, nhiều công trình giao thông nội vùng, liên vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang đã và đang được triển khai, góp phần tăng cường kết nối và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang nghiên cứu phương án, tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện; đồng thời đề nghị tỉnh chủ động huy động nguồn lực triển khai các công trình giao thông thuộc thẩm quyền và các dự án trọng điểm được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.