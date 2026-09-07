Thứ Hai, 07/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thay đổi cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu

T Thanh Thủy

Bộ Xây dựng vừa giao Ban Quản lý dự án 7 tiếp nhận hồ sơ từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để tiếp tục tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu….

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/LS.
Ảnh minh họa - Ảnh: VGP/LS.

Bộ Xây dựng vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong thời gian từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 7 tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, bảo đảm không làm gián đoạn nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Việc bàn giao, tiếp nhận phải tận dụng tối đa kết quả khảo sát, nghiên cứu đã thực hiện và tuân thủ các quy định hiện hành.

Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án 7 có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa và chịu trách nhiệm đối với các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ hợp pháp liên quan đến những nhiệm vụ được bàn giao.

Ban Quản lý dự án 7 cũng có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, lập và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá thành, hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư theo quy định. Báo cáo sẽ được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư khi đủ điều kiện.

Kết quả nghiên cứu được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo trước đó cho thấy dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có tổng chiều dài tuyến chính khoảng hơn 175 km, gồm 2 đoạn: Hà Tiên - Rạch Giá (82 km) và Rạch Giá - Bạc Liêu (khoảng hơn 93 km).

Quy mô đầu tư dự kiến gồm 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Cùng đó là 2 tuyến nối: Tuyến nối đầu tuyến với Quốc lộ 80 (dài gần 21 km) và tuyến nối cuối tuyến với Quốc lộ 1 (dài hơn 18 km).

Dự án được đầu tư nhằm kết nối các tuyến cao tốc trục dọc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Cần Thơ - Cà Mau, tạo nên một trục cao tốc thúc đẩy giao thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, kết nối khu vực biên giới Campuchia với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó vào đầu tháng 8/2026, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, gồm cao tốc, hành lang ven biển, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics, do hạ tầng khu vực còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, nhiều công trình giao thông nội vùng, liên vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang đã và đang được triển khai, góp phần tăng cường kết nối và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang nghiên cứu phương án, tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện; đồng thời đề nghị tỉnh chủ động huy động nguồn lực triển khai các công trình giao thông thuộc thẩm quyền và các dự án trọng điểm được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Ban Quản lý dự án 7 VnEconomy Bộ Xây dựng VnEconomy cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu VnEconomy Đầu tư công VnEconomy đầu tư hạ tầng giao thông VnEconomy dự án giao thông VnEconomy hạ tầng VnEconomy Tỉnh An Giang VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc phục vụ phát triển đất nước

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc phục vụ phát triển đất nước

“Sức mạnh của một quốc gia ngày càng được quyết định bởi năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và chuyển hóa tri thức thành sức cạnh tranh”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) vào chiều 06/9 tại Seoul…

Huế thúc đẩy hợp tác với Shizuoka (Nhật Bản) trong đầu tư, du lịch và công nghệ xanh

Huế thúc đẩy hợp tác với Shizuoka (Nhật Bản) trong đầu tư, du lịch và công nghệ xanh

Việc thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa thành phố Huế và thành phố Shizuoka, Nhật Bản được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác trong kinh tế, đầu tư, du lịch, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ xanh, qua đó tạo thêm động lực cho Huế trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy