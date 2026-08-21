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Bộ Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh, đẩy nhanh giải ngân cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

T Thanh Thủy

Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải ngân tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang rất chậm, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục...

Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ
Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Bộ đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục tồn tại, bổ sung nguồn lực, tăng mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và đẩy nhanh thanh toán để bảo đảm kế hoạch giải ngân năm 2026.

Tuy nhiên, tiến độ thi công nhiều hạng mục vẫn chậm. Đáng chú ý, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành chưa được đẩy nhanh, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 15 - 20% kế hoạch vốn năm 2026. Kết quả giải ngân tháng 7/2026 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng thuộc nhóm thấp nhất trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng cho rằng, bên cạnh một số nguyên nhân khách quan như khan hiếm vật liệu, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao, nguyên nhân chủ yếu đến từ công tác tổ chức thực hiện của chủ đầu tư và nhà thầu.

Một số nhà thầu chưa bố trí đầy đủ tài chính, máy móc, thiết bị, vật liệu; công tác lập và kiểm soát kế hoạch thi công còn hình thức, trong khi nhân sự hoàn thiện hồ sơ thanh toán chưa đáp ứng yêu cầu; Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa có giải pháp đủ quyết liệt, kịp thời để xử lý các nhà thầu chậm tiến độ và chậm thực hiện thủ tục thanh toán.

Theo Bộ Xây dựng, việc hoàn thành dự án trong năm 2026 là nhiệm vụ không thể thay đổi, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn và thời gian thi công không còn nhiều.

Chủ đầu tư được yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo Ban và các đơn vị phụ trách từng gói thầu, đồng thời bảo đảm hoàn thành các hạng mục cuối cùng trước ngày 31/12/2026.

Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải yêu cầu bổ sung nhân lực, thiết bị, vật liệu, tăng ca, tăng kíp để khắc phục ngay. Trường hợp nhà thầu không thể khắc phục, chủ đầu tư phải khẩn trương điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo quy định hợp đồng, kể cả chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết.

Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ hàng tuần đối với các công việc chậm và yêu cầu nhà thầu đưa ra giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp.

Về giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch theo từng tuần, không để dồn hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm; tăng cường nhân sự hỗ trợ nhà thầu hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp, điều chỉnh, bổ sung thiết kế để kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành ngay trong tháng 8/2026.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giá vật liệu, chi phí trượt giá và hồ sơ thanh toán, bảo đảm đủ điều kiện thanh toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, chủ động tập kết vật liệu phục vụ thi công và khẩn trương hoàn thành các hạng mục xử lý nền đất yếu, tổ chức quan trắc, theo dõi lún để thi công cuốn chiếu.

Đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110 km, với tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe.

Ngày 19/12/2025, tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khánh thành và đoạn Hậu Giang - Cà Mau được thông xe kỹ thuật.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau là hai hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giữ vai trò kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương trong khu vực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại khu vực cực Nam.

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