Nghiên cứu phương án đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang nghiên cứu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn để triển khai tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện...

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Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Theo đó, cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, hành lang ven biển, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics đầu mối của vùng nhằm tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri tỉnh An Giang cho rằng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng vẫn là “vùng trũng” về hạ tầng giao thông khi hệ thống kết nối còn manh mún, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn vùng.

Vì vậy, cử tri kiến nghị Trung ương quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh, gồm các tuyến cao tốc, hành lang ven biển, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm logistics đầu mối của vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế bền vững.

Theo Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng được Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quan tâm, tập trung đầu tư và đạt một số kết quả.

Nhiều công trình giao thông nội vùng và kết nối liên vùng đã và đang được triển khai như cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Mỹ An - Cao Lãnh; các tuyến cao tốc trục ngang đoạn Cao Lãnh - An Hữu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60; cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long; dự án nâng cấp mặt đường tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc...

Bên cạnh đó, việc xây mới, sửa chữa các công trình cầu, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường đã từng bước hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, tăng cường kết nối giao thông giữa các xã, phường và giữa tỉnh An Giang với các tỉnh, thành phố trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong việc nghiên cứu phương án đầu tư, tìm kiếm nguồn vốn báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khi đủ điều kiện.

Đồng thời, đề nghị cử tri có ý kiến với Tỉnh ưu tiên huy động nguồn lực triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền (các quốc lộ sau phân cấp, các tuyến đường địa phương, đường ven biển, tuyến đường thủy nội địa...); các công trình trọng điểm đã được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư trước năm 2030 theo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu lưu thông và góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng.