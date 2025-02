Thêm 5 nhóm thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm được thực hiện trực tuyến

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm triển khai tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://dichvucong.moh.gov.vn.

Từ ngày 18/2/2025, Cục An toàn thực phẩm triển khai tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế, bao gồm nhóm các thủ tục hành chính sau đây: (i) Đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; (ii) Đăng ký bản công bố sản phẩm phụ gia thực phẩm có công dụng mới; (iii) Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

(iv) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, GMP; (v) Cấp giấy chứng nhận HC (giấy chứng nhận y tế được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu), giấy chứng nhận CFS (chứng nhận lưu hành tự do).

Cá nhân, tổ chức cần truy cập https://dichvucong.moh.gov.vn để đăng ký và nộp hồ sơ.

Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về qui trình, thời gian, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế.

Năm 2014, Bộ Y tế bắt đầu thực hiện cung cấp những dịch vụ công mức độ 4 đầu tiên về cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế cho phép công dân/doanh nghiệp dễ dàng tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu và biết được tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình mà không phải đến tận nơi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.