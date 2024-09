Thị giá 9.300 đồng, HTN lên kế hoạch chào bán 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng lấy tiền trả nợ

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HĐQT HTN đã thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Hiện giá cổ phiếu HTN đang giảm 0,43% xuống còn 9.310 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến là quý 4/2024 và/hoặc quý 1/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nếu chào bán thành công, Hưng Thịnh Incons sẽ thu về hơn 891 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng hơn 434,37 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023.

Trong đó, HTN sẽ dùng 360 tỷ đồng để trả gốc và lãi các khoản vay tại BIDV (BID) – chi nhánh Bắc Sài Gòn, 74,3 tỷ đồng trả cho MSB – chi nhánh TP.HCM; 456,79 tỷ đồng còn lại, Hưng Thịnh Incons sẽ dùng để thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình với các nhà thầu khác.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, công ty sẽ ưu tiên thanh toán khoản nợ vay đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trước. Bên cạnh đó, HTN sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, công ty cũng cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Cuối cùng là cân nhắc phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, HTN ghi nhận doanh thu bán hàng hợp nhất bán niên 2024 đã kiểm toán không thay đổi so với báo cáo tự lập là 900,507 tỷ đồng, giảm 54,95% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán đạt 13,269 tỷ đồng, tăng 10,52% so với báo cáo tự lập (12,005 đồng) và giảm 48,48% so với cùng kỳ (25,756 tỷ đồng).

HTN cho biết lợi nhuận sau kiểm toán tăng hơn 10% là do tỷ lệ khấu hao giữa công ty và kiểm toán có sự khác biệt nên dẫn đến chênh lệch trên.

Cũng theo HTN doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt gần 55% và 48,48% thì công ty đã tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm nhưng sản lượng thi công giảm so với cùng kỳ.

Mới đây, Hưng Thịnh Investment, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HTN nhưng kết thúc giao dịch, tổ chức này chỉ bán được 1 triệu cổ phiếu do thị trường không thuận lợi, từ ngày 9/7 dến ngày 6/8/2024.

Sau giao dịch, tổ chức này giảm số lượng xuống còn 26.497.150 cổ phiếu, chiếm 29,73% vốn tại HTN.