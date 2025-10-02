VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 03/10/2025

Kết phiên ngày 2/10 VN-Index giảm 12,34 điểm, tương đương 0,74% xuống mốc 1.652,71 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 3,67 điểm, tương đương 1,34% xuống 269,55 điểm.

Tìm kiếm lợi nhuận giai đoạn hiện tại vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng việc tìm kiếm lợi nhuận giai đoạn hiện tại vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dòng tiền sẽ tập trung cục bộ và luân phiên ở các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 dự báo tăng trưởng mạnh.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên ở các cổ phiếu có sẵn để lấy lợi thế T+ và các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên cân đối tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng margin hoặc đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên quá cao ở giai đoạn hiện tại. Các nhịp tăng điểm mạnh kèm thanh khoản thấp của thị trường được xem là cơ hội để bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn”.

Xu hướng giằng co trong vùng 1.645 – 1.680 chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co giảm dần trong ngày và đóng cửa tại mốc 1,652.71 điểm, giảm hơn 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, đặc biệt bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Xu hướng giằng co trong vùng 1.645 – 1.680 chưa có dấu hiệu kết thúc, thị trường cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá vững chắc hơn”.

Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 05/09, 16/09 và 26/09/2025, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Ngắn hạn thị trường đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Sau khi kết thúc quý 3, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý 3, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới. Theo quy trình, Ủy ban Cố vấn Phân loại Thị trường FTSE chính thức xem xét các quốc gia trong Danh sách theo dõi (trong đó có Việt Nam) để nâng hạng hoặc hạ hạng. Các khuyến nghị của FTSE Russell được trình lên Ban Cố vấn Chính sách FTSE Russell. Sau đó, FTSE Russell trình xin xác nhận của Ban Cố vấn Chính sách FTSE Russell đối với các khuyến nghị, tiếp đến các khuyến nghị này được Ban Quản trị Chỉ số FTSE Russell phê duyệt cuối cùng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thấp nên VN-Index chưa thể bứt ra khỏi vùng tích lũy 1.630 - 1.670

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 12 điểm và kết phiên tại mức 1653 điểm (-0.7%). Áp lực bán xuất hiện tại vùng 1,680 điểm trong phiên sáng ở nhiều nhóm ngành và gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Phiên giảm điểm hôm nay cho thấy VN-Index chưa thể bứt ra khỏi vùng tích lũy 1.630 - 1.670 do thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục ở mức yếu. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy này trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại, đồng thời quan sát diễn biến của VN-Index”.

Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng thanh khoản có thể cải thiện tích cực hơn khi thị trường đã có giai đoạn tích lũy khá lâu cùng với đó là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã giảm về lại vùng quá bán cho thấy cầu giá thấp có thể gia tăng mạnh trong phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và không mua đuổi ở nhịp tăng mạnh trong phiên kế tiếp”.

Thị trường vẫn đang trong nhịp kiểm tra cung-cầu quanh vùng 1.650-1.670

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm điểm cho thấy lực cung chiếm ưu thế trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung giằng co ở khu vực đường MA20 cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp kiểm tra cung- cầu quanh vùng 1.650-1.670. Chỉ báo MACD đi ngang ở vùng thấp và dải Bollinger band có tín hiệu bo hẹp lại thêm phần củng cố cho diễn biến đi ngang với dao động biên độ 20-30 điểm của VN-Index hiện tại trước khi ghi nhận biến động đáng chú ý hơn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên với nến Marubozu black cùng với các chỉ báo MACD và RSI đều hướng xuống cho thấy sự suy yếu của VN-Index trong ngắn hạn. Đường -DI hướng lên trên mốc 25 nên khả năng giằng co vẫn còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo.

VN-Index ghi nhận diễn biến sideway từ cuối tháng 8 và biên độ dao động đã dần thu nhỏ lại cùng thanh khoản thấp dần thể hiện cho vận động kiểm tra cung-cầu tại vùng đỉnh của thị trường. Theo cùng với vận động của VN-Index, nhiều nhóm ngành, cổ phiếu cũng có diễn biến đi ngang tích lũy sau khi điều chỉnh về các vùng hỗ trợ dài hạn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, đang trong xu hướng tích lũy ở nền giá hoặc có tín hiệu kiểm tra cung-cầu thuyết phục với sự gia tăng của lực cầu để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Ngân hàng và Bán lẻ”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.652,71 điểm, giảm 12,34 điểm (-0,74%). KLGD khớp lệnh 737 triệu đơn vị.

Phiên đảo chiều từ vùng giá cao đưa các chỉ báo động lượng của VN-Index bước vào vùng suy yếu. Trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index vẫn đang được hỗ trợ bởi vùng 1.600 – 1.610. Phản ứng quanh khu vực trên sẽ góp phần định hướng tốt hơn cho xu hướng sắp tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.