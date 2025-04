Thị trường du lịch nghỉ lễ 30/4 bắt đầu sôi động

Ba ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, nhiều điểm đến trên cả nước đã chứng kiến sự bùng nổ về số lượng du khách. Theo Sở Du lịch TP Huế, lượng khách tham quan đến địa phương trong 3 ngày ước khoảng 105.000 lượt; doanh thu đạt khoảng 214 tỷ đồng.

Tại thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ghi nhận lượng khách tăng 25% so với tuần trước đó. Tương tự, 3 ngày qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu du lịch khoảng 224,552 tỷ đồng, công suất buồng đạt khoảng 70 - 85%... Theo các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách tăng trưởng ấn tượng là cơ sở để địa phương và doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ nghỉ dài dịp lễ 30/4 sắp tới.

KỲ VỌNG DOANH THU TĂNG

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay trùng với dịp TP.HCM tổ chức loạt sự kiện lớn chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước kỳ nghỉ một tháng, nhiều doanh nghiệp lữ hành ghi nhận lượng khách đặt các dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn, tour nội đô tăng nhanh.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ Hành Vietluxtour, cho biết tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2025 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận 40% khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm văn hóa - lịch sử, có lịch khởi hành trong tháng 4, tháng 5 và dịp lễ. Vietluxtour kỳ vọng doanh thu dịp lễ năm nay tăng khoảng 25 - 30% so với năm 2024, nhờ sự bùng nổ của cả thị trường du lịch nội địa lẫn quốc tế và cộng hưởng từ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Theo Phó Tổng giám đốc Vietravel Phan Huỳnh Phương Hoàng, các sản phẩm du lịch liên quan đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và tour nội đô TP.HCM hiện đang có lượng đặt tăng đột biến từ đầu tháng 4. Một số chương trình nổi bật có tham quan thành phố - ăn tối trên sông Sài Gòn; một ngày tham quan nội đô, đi du thuyền ra đảo Thiềng Liềng…

Từ đầu tháng 4, nhiều điểm du lịch lớn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa cũng đã ghi nhận lượng đặt phòng lên đến 70 - 80%, hứa hẹn bùng nổ lượng khách vào dịp lễ. Khảo sát của nền tảng đặt phòng Mustgo cho thấy tại Phú Quốc, tỷ lệ đặt phòng trước cho dịp lễ 30/4 tại các khách sạn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Chẳng hạn, phân khúc 5 sao khu vực Bắc Đảo đạt tỷ lệ đặt trước khoảng 50%, phân khúc 4 sao và các khách sạn tại khu vực trung tâm có tỷ lệ đặt trước khoảng 70%, trong khi khu vực Nam Đảo đạt từ 50 - 60%.

Đáng chú ý, hầu hết cơ sở lưu trú đã bỏ phụ thu áp dụng trong giai đoạn lễ 30/4, cho thấy xu hướng kích cầu nội địa rõ rệt từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Theo ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng phát triển sản phẩm Mustgo, dự báo, các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đây sẽ cháy phòng vào chính lễ.

Ở khu vực phía Nam, Vũng Tàu và Phan Thiết cũng được dự báo là điểm đến hàng đầu. Dữ liệu từ Agoda cho thấy hai điểm này xếp lần lượt hạng hai và ba trong danh sách 5 điểm nội địa được khách Việt tìm nhiều nhất trong khoảng 30/4 - 4/5. Hiện tại, Mustgo ghi nhận công suất phòng dịp 30/4 ở Phan Thiết đạt 60 - 70% cho phân khúc 5 sao và 50 - 60% cho phân khúc 3 - 4 sao.

Ở khu vực miền Bắc, Mustgo ghi nhận Sapa vẫn là điểm đến hàng đầu, thu hút khách phía Bắc lẫn khách miền Nam ra du lịch theo đoàn. Quảng Ninh cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với phân khúc 5 sao đạt 60 - 75%; phân khúc 3 - 4 sao còn cao hơn, đạt 70 - 80%. Một số khách sạn trong nhóm này đã gần như kín phòng.

HÀNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG SẮT BẮT ĐẦU “CHÁY VÉ”

Khảo sát thực tế trên cổng đặt vé của Vietnam Airlines cho thấy, giá vé khứ hồi từ Hà Nội đi các thành phố du lịch lớn trong dịp này đều tăng giá, trong khi các hạng vé phổ thông tiết kiệm và phổ thông tiêu chuẩn đã hết. Một trong những chặng bay có giá vé tiếp tục tăng cao là Hà Nội - Phú Quốc.

Giá vé khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc (đi ngày 29/4, về ngày 3/5) của Vietnam Airlines là 9,06 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với mua vé trước ngày 20/3. Giá vé của Vietjet Air là 7,9 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mua vé trước ngày 20/3.

Tính đến 16h ngày 6/4, khảo sát trang web bán vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines, đối với chặng Hà Nội - Đà Nẵng một chiều ngày 29/4, giá vé phổ biến ở mức 2,5 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, một số khung giờ đẹp buổi trưa và chiều đã hết vé. Chiều về ngày 4/5, khung giờ sáng từ 9 đến 11 giờ cũng hết vé, các khung giờ khác giá dao động từ khoảng 2,5 triệu đồng/vé trở lên.

Đáng chú ý, năm nay ngay cả vé của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air cũng tăng chóng mặt. Theo khảo sát, trong khoảng thời gian từ 30/4 đến 4/5, giá vé của Vietjet Air cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng lên tới 4,3 triệu đồng/người/khứ hồi, tăng gấp đôi so với mức giá thông thường là 2,1 triệu đồng. Tương tự, chặng Hà Nội - Nha Trang của hãng này ngày thường chỉ từ 2,5 triệu đồng/vé nhưng đối với giờ đẹp dịp lễ này đã lên tới 7 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, từ ngày 25/4 đến ngày 5/5/2025, trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam (HKVN) dự kiến thực hiện 7.536 chuyến (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% và 21% so với lịch bay ban đầu và cùng kỳ năm 2024; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 20% so với khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn là các đường bay đi/đến TP.HCM.

Đối với ngành đường sắt, tàu khách Thống Nhất từ những ngày cuối tháng 3 đã gần như kín chỗ, nhất là chiều Hà Nội – TP.HCM. Ngoài những mác tàu cố định, dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều mác tàu phục vụ hành khách. Theo đó, trên tuyến Hà Nội - TP.HCM có bốn đôi tàu khách Thống Nhất: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; một đôi tàu Hà Nội - Ðà Nẵng: SE19/SE20. Tuyến Hà Nội-Vinh, đường sắt mở bán vé đôi tàu NA1/NA2...

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài đôi tàu SP3/SP4 đang chạy hằng ngày, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu SP1/SP10. Giá vé đôi tàu này từ 120 - 220 nghìn đồng/vé, riêng vé giường nằm VIP khoang 2 giường tàu SP10 có giá 370 nghìn đồng/vé.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày cao điểm trên tuyến Hà Nội - Vinh, ngành đường sắt cũng lập thêm đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh từ ngày 25/4 đến ngày 1/5; tàu NA3 xuất phát ga Hà Nội ngày 26, 27/4; tàu NA4 xuất phát tại ga Vinh ngày 30/4 và ngày 1/5.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tiếp tục bán vé đến ngày 14/5/2024. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại để phục vụ hành khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ðối với các tàu lập thêm, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chương trình khuyến mãi như thường lệ và giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên (áp dụng trong dịp lễ 30/4 và 1/5).