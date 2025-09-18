Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?

Hà Anh

18/09/2025, 22:52

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025

Theo YSVN, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên tới, dòng tiền vẫn đang tiếp tục suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước thời điểm cơ cấu của các quỹ ETF.
Theo YSVN, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên tới, dòng tiền vẫn đang tiếp tục suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước thời điểm cơ cấu của các quỹ ETF.

Kết phiên VN-Index giảm 5,79 điểm, tương đương 0,35% xuống mốc 1.665,18 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,71 điểm, tương đương 0,26% xuống 276,92 điểm.

Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu khi tâm lý nhà đầu tư có sự thận trọng trước thời điểm diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs. Diễn biến thị trường trong phiên cuối tuần sẽ theo hướng biến động chậm, giằng co trong biên hẹp. Dòng tiền sẽ vẫn luân phiên tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu khi VN-Index vận động đi ngang dưới vùng đỉnh cũ 1.705-1.715 điểm.

Nhà đầu tư lưu ý việc kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt cho phù hợp với khẩu vị rủi ro và giá vốn của các vị thế đang có trong danh mục. Nên giảm dần tỷ lệ margin cho các vị thế ngắn hạn để bảo toàn lợi nhuận hoặc cơ cấu sang tích lũy các vị thế trung hạn nếu thị trường xuất hiện các nhịp rung rũ, điều chỉnh mạnh ngắn hạn.

Đối với hoạt động mua trading T+, nhà đầu tư chỉ xem xét thưc hiện nếu VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm. Tập trung ở các cổ phiếu có sẵn và một số ngành liên quan đến đầu tư công, nâng hạng, tiêu dùng bán lẻ…”.

Xu hướng giằng co vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục đóng cửa giảm gần 6 điểm hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bảo hiểm, Dầu khí,… 

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. SMA10 và SMA20 vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ khá tốt cho thị trường. Xu hướng giằng co vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thông tin đáng chú ý trong phiên ngày mai: ngày 19/09 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu danh mục của quỹ ETF”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index trong giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index trong giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ này và với áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 chịu áp lực bán ở vùng kháng cự, vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025 và cũng chuyển sang giai đoạn tích lũy. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Ngắn hạn VN-Index đang trở lại xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Thị trường giao dịch với thanh khoản ở mức thấp, áp lực bán giá cao và ít cơ hội sinh lợi ngắn hạn tốt. Chúng tôi đã khuyến nghị xem xét cơ cấu danh mục khi VN-Index hướng về vùng đỉnh cũ. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới, mới có thể kỳ vọng. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và cần đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí 3/2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 trong khi chờ đợi các thông tin mới liên quan đến nâng hạng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 5 điểm, kết phiên ở mức 1.665 (-0.3%) với áp lực bán chủ yếu đến từ các cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng (VCB, MBB, ...). Đà giảm của chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay được thu hẹp vào cuối phiên nhờ lực cầu mua vào tại ngưỡng hỗ trợ MA20 ngày.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong các phiên giao dịch gần đây. Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 trong khi chờ đợi các thông tin mới liên quan đến nâng hạng TTCK Việt Nam. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại, hạn chế mở mua mới và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo”.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên tới, dòng tiền vẫn đang tiếp tục suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước thời điểm cơ cấu của các quỹ ETF. Ngoài ra, thị trường vẫn có thể còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

VN-Index sẽ vận động đi ngang với các nhịp tăng giảm đan xen trong ngắn hạn để cân bằng trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm nhẹ 6 điểm sau diễn biến rung lắc về gần mốc 1.650 trong phiên đáo hạn phái sinh.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung hồi phục sau khi điều chỉnh về gần hỗ trợ ở đường Kijun và kết phiên ở đường MA20 cho thấy động lực thị trường vẫn được duy trì ổn định. Thanh khoản tiếp tục xu hướng sụt giảm và hai đường +/-DI có tín hiệu giao cắt nhau trên mốc 25 nên VN-Index sẽ vận động đi ngang với các nhịp tăng giảm đan xen ở biên độ 20-30 điểm trong ngắn hạn để cân bằng trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên trên đường mây Senkouspan B và hình thành nến Hammer. Các chỉ báo MACD, RSI neo ở vùng thấp, theo đó mở ra mặt bằng giá chiết khấu hấp dẫn và kỳ vọng sẽ thu hút lực cầu trở lại trong các phiên tiếp theo cùng với sự phục hồi của VN-Index.

VN-Index ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên đáo hạn phái sinh, tuy nhiên vẫn giữ được mốc 1660 khi kết phiên. Trong khi phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn đỏ gây áp lực lên chỉ số thì nhóm cổ phiếu midcap và smallcap lại có tín hiệu duy trì nền giá và tăng điểm ổn định. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục và giữ vững các vùng hỗ trợ; đồng thời tận dụng nhịp giằng co của thị trường trong các phiên tiếp theo để giải ngân từng phần ở cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công và đang thu hút lực cầu tham gia trở lại. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Đầu tư công và Bất động sản”.

Khả năng chỉ số VN-Index dao động trong biên độ 1.665-1.675 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chúng tôi duy trì khả năng chỉ số VN-Index dao động trong biên độ 1.665-1.675 (+/-5) điểm trong đầu phiên mai và mở ra hai diễn biến về cuối ngày. Ở kịch bản kém khả quan, chỉ số VN-Index đóng cửa vi phạm ngưỡng 1.660 điểm, gia tăng áp lực điều chỉnh và kiểm định lại 1.600 điểm trong thời gian tới. Ngược lại, kịch bản kiểm định lại 1.700 điểm sẽ xác nhận nếu chỉ số vượt kháng cự 1.675 điểm về cuối ngày”

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp và lùi về quanh 1.664 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.665,18 điểm, giảm 5,79 điểm (-0,35%). KLGD khớp lệnh 864 triệu đơn vị.

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp và lùi về sát ngưỡng MA20 (quanh 1.664 điểm). Tác động đến xu hướng ngắn hạn cần tiếp tục theo dõi tại vùng hỗ trợ 1.650 – 1.660 khi các chỉ báo động lượng đang phát đi tín hiệu suy yếu”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

15:32, 18/09/2025

Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng

12:00, 18/09/2025

VN-Index giảm liền 2 phiên, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700?

