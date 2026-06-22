Thủ tướng Anh từ chức

Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...

Thủ tướng Anh Keir Starmer - Ảnh: Bloomberg.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chính thức tuyên bố từ chức vào ngày 22/6, sau nhiều tháng đối mặt với áp lực chính trị và sự bất mãn từ nội bộ Công Đảng cũng như công chúng nước này - hãng tin CNBC đưa tin.

Ông Starmer, người đã dẫn dắt Công Đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, rời bỏ vị trí thủ lĩnh của đảng và thủ tướng chỉ sau chưa đầy hai năm cầm quyền. Vụ từ chức khép lại khoảng thời gian biến động kéo dài mấy tháng qua trên chính trường Anh, đồng thời mở ra một cuộc chạy đua tìm người thay thế ông.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức của ông Starmer bắt nguồn từ những thất bại nặng nề của Công Đảng trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5, cùng với sự bất mãn ngày càng gia tăng của các nghị sĩ trong đảng về khả năng lãnh đạo và chương trình nghị sự của ông. Mặc dù đã giành được một trong những đa số ghế nghị viện lớn nhất trong lịch sử Công Đảng, nhưng ông Starmer vẫn không thể duy trì được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục lãnh đạo.

Trong bài phát biểu ngắn gọn trước số 10 phố Downing, ông Starmer đã bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc tự hào nhất trong đời mình là khi bước vào Văn phòng Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của ông, danh tiếng của nước Anh trên trường quốc tế đã được nâng lên, đầu tư được đảm bảo và quyền lợi của người lao động được cải thiện. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các đồng nghiệp trong Công Đảng đã đặt câu hỏi về khả năng của ông trong việc dẫn dắt đảng tiến tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Thị trường tài chính Anh không phản ứng mạnh với vụ từ chức của ông Starmer. Đồng bảng Anh giảm gần 0,2% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,3207 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm không thay đổi nhiều, duy trì ở mức 4,8452%.

Trước đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng mạnh sau khi ông Andy Burnham giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung. Ông Burnham được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Công Đảng và thủ tướng Anh.

Ông Kallum Pickering, nhà kinh tế trưởng tại công ty Peel Hunt, nhận định rằng dưới sự lãnh đạo của ông Starmer, Anh đã mở cửa rộng hơn với thế giới, ký kết các thỏa thuận thương mại mới và đạt mức tăng trưởng GDP thực 1,5%. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng Anh vẫn có chi phí đi vay cao nhất trong nhóm G7 và là nền kinh tế có mức lạm phát cao nhất trong hầu hết thập kỷ qua.

Tổ chức thăm dò dư luận Ipsos công bố vào hôm 19/6 cho thấy, 52% công chúng Anh cho rằng ông Starmer nên từ chức, tăng 5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tháng 5, trong khi chỉ 35% cho rằng ông nên tiếp tục giữ cương vị thủ tướng.

Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là sự kiện Brexit. Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc ổn định nền kinh tế đến giải quyết các vấn đề nội bộ trong đảng.

Ông Burnham đang được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Về phần mình, ông Burnham đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Starmer và cho biết vụ từ chức của ông Starmer đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển giao quyền lực. Ông Starmer sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi một lãnh đạo mới được chọn, có thể chỉ trong vài tuần nếu ông Burnham không có đối thủ.