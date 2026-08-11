Chứng khoán Mỹ trượt điểm vì đàm phán Hormuz chưa có tiến triển, giá dầu tăng 5%

“Mọi người đang trở nên mệt mỏi với tình trạng hy vọng rồi lại thất vọng” về tình hình ở Trung Đông - một nhà quản lý quỹ nói...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/8) do nhà đầu tư nghi ngờ về khả năng Mỹ và Iran có thể sớm đạt một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh và mở cửa lại eo biển Hormuz. Giá dầu thô tăng 5% trước thềm loạt báo cáo lạm phát Mỹ sắp được công bố trong tuần này.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, còn 7.753,11 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,32%, còn 26.605,36 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 60,95 điểm, tương đương giảm 0,11%, còn 53.975,98 điểm.

Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giảm mạnh trong phiên này, đóng góp phần lớn vào mức giảm của các chỉ số chính.

Intel sụt 4% sau khi công ty tuyên bố sẽ phát hành 15 tỷ USD cổ phiếu phổ thông. Nvidia và Apple giảm tương ứng 2,9% và 1,5%.

Về tình hình ở Vùng Vịnh, Iran tuyên bố nước này đang tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận cuối cùng với Oman về các làn hàng hải mới giữa hai nước trên eo biển Hormuz, nhưng nhắc lại rằng Mỹ phải đáp ứng các điều kiện khác thì tuyến đường biển huyết mạch này mới được mở cửa lại.

Trước đó, vào cuối tuần vừa rồi, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói “không có cơ hội nào để tái khởi động đàm phán” với Mỹ chừng nào Mỹ còn vi phạm bản ghi nhớ (MOU) đã ký kết với Iran hồi tháng 6 mà không không bồi thường cho “những vi phạm đó” - theo tin từ hãng thông tấn Tasnim của Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 5%, đóng cửa ở mức 87,72 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 5,1%, chốt ở mức 82,13 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng nguồn cung dầu toàn cầu khi eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa, Dự trữ Dầu lửa Chiến lược (SPR) của Mỹ giảm còn dưới 300 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1/1983.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với hãng tin CNBC rằng sắp có một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Nhưng vào hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump lại nói Mỹ chỉ đang “đàm phán một phần” với Iran và muốn Tehran phải cảm nhận sức ép kinh tế.

“Mọi người đang trở nên mệt mỏi với tình trạng hy vọng rồi lại thất vọng”, nhà quản lý danh mục Zachary Hill của công ty Horizon Investments nhận định với hãng tin CNBC. Nhưng “mỗi lần căng thẳng ở Trung Đông nóng lên, mức độ nóng lên lại giảm đi so với trước. Tôi cho rằng đó là lý do để thị trường đi đến được chỗ của ngày hôm nay”, nhất là “với các yếu tố nền tảng đang rất mạnh trong mùa báo cáo tài chính này” - ông Hill nhấn mạnh.

Đến hiện tại, đã có 436 công ty thành viên S&P 500 công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026. Trong số đó, 85%, đạt lợi nhuận tốt hơn so với dự báo.

Chứng khoán Mỹ đã giữ vững xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Tuần vừa rồi, cả ba chỉ số cùng có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, đồng thời là tuần tăng thứ hai liên tiếp. Trong đó, S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Một cú huých quan trọng của tuần vừa rồi là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ yếu hơn dự báo, làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Tuần này, có hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng sẽ được công bố, gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), tương ứng vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Các số liệu này sẽ tiếp tục định hình kỳ vọng về lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá cổ phiếu và các tài sản khác.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 52% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và 81% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.