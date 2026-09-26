Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công

Trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra…

Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tới cử tri thành phố Hải Phòng. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Chiều 24/9, tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, đồng thời quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh đầu tư và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

KỲ HỌP THỨ 2 TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay đã nhận được 21 văn bản của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trả lời 48/48 kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%.

Các ý kiến cử tri tập trung vào nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như thủ tục giao khu vực biển, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân, xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại Hải Phòng.

Cử tri cũng kiến nghị về bồi thường, di dời và hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, áp dụng Luật Phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao và triển khai Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến tại cấp cơ sở.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà đảng viên lão thành Lê Viết Khản (80 năm tuổi Đảng) tại phường Đồ Sơn. Anh: haiphong.gov.vn

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược, quyết sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo Thủ tướng, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 44 luật, nghị quyết tại kỳ họp, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, hướng tới hoàn thiện thể chế theo hướng liên ngành, có tính hệ thống, xử lý nhanh các điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Quốc hội cũng sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và các cân đối lớn năm 2027, đồng thời đánh giá, giám sát các chương trình quốc gia và dự án hạ tầng lớn, chú trọng kết quả, năng lực kết nối, giảm chi phí và hiệu quả kinh tế - xã hội thực tế.

TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ, GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết năm 2026 là năm nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực và năm 2027 là năm bứt phá để thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ. Trong 8 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực. GDP 6 tháng tăng 8,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD; thương mại và dịch vụ tăng 13,3%; vốn FDI thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước năm 2026 được đặt mục tiêu vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025, trong khi dự kiến miễn, giảm, gia hạn gần 345 nghìn tỷ đồng thuế, phí.

Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Mịnh Hưng dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Bến K15 (phường Đồ Sơn). Ảnh: haiphong.gov,vn

Cùng với đó, Chính phủ thúc đẩy sản xuất trong nước, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung năng lượng; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm.

Một trong những kết quả đáng chú ý là trong hơn 4.000 dự án tồn đọng, kéo dài, với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng, đến nay đã tháo gỡ được 3.241 dự án. Cắt giảm thủ tục hành chính đạt kết quả đáng kể, tương ứng giảm 53% thời gian thực hiện và 54,6% chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Đầu tư hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong thời gian qua, cả nước hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và triển khai nhiều dự án giao thông, năng lượng quan trọng, qua đó mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết vùng.

Thủ tướng cho biết trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Trọng tâm là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các chính sách; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao; hoàn thành các dự án trọng điểm; thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và tiếp tục quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng ghi nhận Thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ và Quốc hội; nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết các vấn đề ách tắc, tồn đọng.

Thủ tướng cũng cho biết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ được chỉ đạo xử lý với yêu cầu rõ tiến độ, rõ kết quả.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và cử tri thành phố, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lê Ngọc Châu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời giao UBND thành phố và các ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển và chuyển đổi số.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961–23/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Bến K15 Đồ Sơn – “Km số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển, Di tích quốc gia đặc biệt; thăm, tặng quà gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, 80 năm tuổi Đảng, tại phường Đồ Sơn.