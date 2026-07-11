Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụ thể, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBNB tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.
Đồng thời, tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2026.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.
Biểu dương 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”.
Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên mà còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thúc đẩy định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, mở rộng phạm vi bảo vệ trên các không gian mới, gắn chặt an ninh với phát triển và xây dựng lực lượng hiện đại.
Cơ chế sàng lọc nhà đầu tư FDI cần được thiết kế chặt chẽ, minh bạch, đồng bộ; trong đó địa phương giữ vai trò trực tiếp trong thẩm định, giám sát và đồng hành để bảo đảm chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức ấn tượng 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Với những kết quả tích cực, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 8,5% từ mức 7,0% trước đó...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...