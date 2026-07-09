Ngành giáo dục khẩn trương chuẩn bị năm học mới, khắc phục bệnh thành tích

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó tập trung chuẩn bị năm học mới, đổi mới tuyển sinh và khắc phục bệnh thành tích.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Chiều 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết từ sau buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 15/6 đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 15 văn bản; trong đó 3 văn bản đã được ban hành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý có Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; cùng Quyết định số 1096/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, triển khai kế hoạch sắp xếp mạng lưới và thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; đồng thời hướng dẫn địa phương thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Bộ cũng tiếp tục rà soát, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; sắp xếp, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Liên quan tiến độ xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết hiện có 76 trường giai đoạn 1 đạt và vượt tiến độ; 6 trường có nguy cơ cao và 3 trường có nguy cơ rất cao chậm tiến độ. Bộ đã đôn đốc các địa phương huy động nguồn lực, có kế hoạch bù tiến độ để hoàn thành các công trình.

Về tuyển sinh vào lớp 10, mục tiêu dài hạn là thực hiện “đủ trường, đủ lớp” để tiến tới không cần tổ chức thi vào lớp 10, chuyển sang xét tuyển, trừ các trường chuyên hoặc trường có chất lượng cao. Bộ sẽ làm việc với từng địa phương để xây dựng lộ trình cụ thể.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan và địa phương trong việc chuẩn bị năm học 2026-2027, cũng như triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ ngành giáo dục, trong đó có sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục và đào tạo, công an và y tế để phòng, chống ma túy học đường, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế trong trường học và triển khai ngay trong năm học mới.

Cùng với đó, cần đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch; rà soát chương trình, nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Ngành giáo dục cần rà soát cơ chế đánh giá học sinh, giáo viên, nhà trường; vấn đề thi cử, tuyển sinh, thi đua khen thưởng để giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn; đồng thời nghiên cứu chương trình cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các cơ sở hàng đầu thế giới, gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo.