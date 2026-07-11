Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa nỗi đau tại Venezuela, Việt Nam mang đến sự sẻ chia, nghĩa tình

Biểu dương 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”.

Lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước - Ảnh: VGP

Sáng 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra ngày 24/6/2026.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 124 cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn công tác và Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez.

Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế", thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn công tác cho biết ngay sau khi động đất xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Venezuela, Bộ Quốc phòng đã đề xuất cử lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và vật tư y tế sang hỗ trợ nước bạn.

Sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý, đoàn cứu hộ, cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị, lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ.

ĐƯA 57 THI THỂ NẠN NHÂN RA KHỎI ĐỐNG ĐỔ NÁT

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela từ ngày 29/6 đến 7/7, đoàn công tác làm việc liên tục với cường độ cao trong môi trường đổ nát, ô nhiễm nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Với tinh thần chạy đua cùng thời gian, các lực lượng được chia thành nhiều mũi, có thời điểm làm việc xuyên đêm, đưa 57 thi thể nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. Đoàn cũng xác định, bàn giao cho cơ quan chức năng Venezuela nhiều vị trí nghi ngờ còn nạn nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương - Ảnh: VGP

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị mất nhà cửa, lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu.

Các thành viên trong đoàn dành tiền công tác phí, cùng đóng góp và vận động ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho hơn 132 người dân; chuyển tới khu vực bị thiên tai thịt hộp, sữa, mì ăn liền, chăn màn, quần áo phòng dịch và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trao Huân chương “Anh hùng Venezuela”, gửi thư cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tập thể đoàn được trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất; toàn bộ 124 thành viên được trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì; đội chó nghiệp vụ được trao Huân chương “Công trạng phục vụ”.

Nồng nhiệt chào đón đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ trở về, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt và nhận được sự sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, vì vậy càng thấm sâu ý nghĩa của sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn.

Khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn chủ động, có trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, trong những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hàng hóa tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo.

Các đoàn công tác của Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức và hiểm nguy, đạt những kết quả cụ thể, để lại dấu ấn về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; một lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp và nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức và bảo đảm hoạt động của đoàn.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại vùng thảm họa. Dù phải đối mặt với hiểm nguy và điều kiện khắc nghiệt, các lực lượng đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và đất nước Việt Nam.

“Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CỨU NẠN QUỐC TẾ TINH NHUỆ

Nêu rõ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, trách nhiệm và vị thế quốc tế cao hơn, Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Công tác này phải được xác định là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; đồng thời là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) - Ảnh VGP

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh; kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, y tế khẩn cấp và xử lý thảm họa.

Các lực lượng phải được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường đa quốc gia. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều phối liên ngành, bảo đảm quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và có kịch bản cho từng tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương - Ảnh VGP

Nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các cơ chế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo và diễn tập.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao được giao nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, qua đó nâng cao hiệu quả phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Cùng với việc thực hiện tốt chế độ, chính sách, tôn vinh xứng đáng các tập thể, cá nhân tham gia nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Khẳng định sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng hay trình độ công nghệ, mà còn bằng khả năng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.