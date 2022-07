Thủ tướng mong muốn Hậu Giang không để tiềm lực “ngủ quên”, biến khó thành dễ

Trong chương trình làm việc tại Hậu Giang, sáng 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả thực nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, định hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các kiến nghị của địa phương.

BỐ TRÍ VỐN CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, hiện nay, quy mô kinh tế của tỉnh nhỏ nhất trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ chiếm 4% tổng GRDP toàn vùng. Tỉnh đã đưa ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp đột phá nhằm tránh "vòng xoáy đi xuống, đó là chỉ đạo rà soát, cắt giảm các dự án theo đúng tinh thần bố trí vốn trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, kéo dài, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tránh tình trạng "nhà đã nghèo lại không biết tiêu tiền".

Tỉnh cũng xác định quy hoạch là kim chỉ nam, định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030 với quan điểm "Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm".

Trong đó, "nhất tâm" là phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm công nghiệp và đô thị; "nhị tuyến" là khai thác tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau kết nối với TPHCM và tuyến Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu. "Tam thành" là nâng tầm các đô thị Vị Thanh, Ngã Bảy, Long Mỹ. "Tứ trụ" là phát triển 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Theo báo cáo của tỉnh Hậu Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế đạt mức tăng trưởng 11% (cao nhất từ trước đến nay; cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng, tăng 19%. Công nghiệp tăng trưởng đột phá 30,8%. Nông nghiệp tăng trưởng 4,49%, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 68,8%. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai tích cực.

Còn "ngũ trọng tâm" là hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh đặt mục tiêu nằm trong tốp 3 các địa phương có môi trường kinh doanh tốt nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 8-10%/năm, đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền công nghiệp ở mức khá, không còn là tỉnh khó khăn.

Tỉnh Hậu Giang đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, chỉ đạo và hỗ trợ một số nội dung như: Cho phép tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 61C nối Cần Thơ với Hậu Giang từ nguồn vốn vay nước ngoài phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; tách công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập để triển khai các dự án; phân bổ tăng thêm diện tích đất công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

Bí Thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành. Ảnh - VGP.

Tỉnh cũng đề xuất chuyển một phần diện tích của Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thành rừng sản xuất để kêu gọi thu hút đầu tư; điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để chuyển sang các loại đất khác nhằm thu hút đầu tư; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

ĐẦU TƯ VÀO HẬU GIANG CÒN DÀN TRẢI, HIỆU QUẢ CHƯA CAO

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Hậu Giang có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tỉnh nằm ở vị trí tương đối trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài khoảng 2.300 km với mật độ lớn.

Hệ thống giao thông Hậu Giang thuận tiện, với 5 trục giao thông huyết mạch, ở giao điểm của các tuyến cao tốc Bắc-Nam và Đông-Tây, gần sân bay Cần Thơ với tổng chiều dài khoảng 400 km. Hậu Giang là một trong những trung tâm lúa gạo của vùng Tây Nam Bộ; có thế mạnh về cây lúa (lúa chất lượng cao với 32.000 ha) và cây ăn quả các loại, có nguồn thủy sản phong phú.

Hậu Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch; còn giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang sơ là một lợi thế mà ít địa phương nào trong vùng có được, đặc biệt là Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Tỉnh cũng có bản sắc văn hóa độc đáo, nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, nhiều lễ hội và di tích lịch sử cấp quốc gia, nổi tiếng với chợ nổi Ngã Bảy. Tỉnh có truyền thống cách mạng kiên cường, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hậu Giang là vùng căn cứ chiến đấu ác liệt của Khu 9…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của Hậu Giang như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp; đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao; hạ tầng còn chưa tương xứng tiềm năng, cơ hội, lợi thế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tỉ trọng công nghiệp của tỉnh cũng còn thấp, tiềm năng phát triển công nghiệp vẫn chưa được khai thác tốt, chưa có ngành công nghiệp chủ lực, chủ yếu là thực phẩm và đồ uống. Phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, trung bình 253 người dân/doanh nghiệp, thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước là 112 người dân/doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn thu chưa hợp lý, cần cải thiện nhiều hơn.

Hậu Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đều có các chỉ số về xã hội thấp so với trung bình cả nước. Chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu; đào tạo nghề còn yếu và chưa gắn với giải quyết việc làm ổn định; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp so bình quân chung của cả nước. Tình hình đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, TẠO KHÔNG GIAN MỚI CHO HẬU GIANG PHÁT TRIỂN

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu Hậu Giang trước hết phải tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm nguồn nhân lực, không để thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030 đã được phê duyệt, tỉnh cần đầu tư thích đáng để đẩy nhanh, hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, dài hạn, ổn định, lâu dài, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tăng nguồn ngân sách gắn với việc nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối tỉnh Hậu Giang với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng đề nghị Hậu Giang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, năng lượng, công nghiệp thực phẩm, logistics; đẩy mạnh phát triển du lịch…Cùng với đó, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội. Chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tăng cường đối thoại, đồng hành và giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tập trung cho đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với nhiều nội dung, trên nguyên tắc tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo không gian mới cho Hậu Giang phát triển, đồng thời đảm bảo đúng các nguyên tắc quy định của pháp luật.

Thủ tướng trực tiếp khảo sát Khu Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng. Ảnh - VGP.

Riêng với đề xuất chuyển đổi một phần diện tích sang rừng sản xuất tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là tài sản quý hiếm không những của Hậu Giang mà còn cả Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ có giá trị về mặt sinh thái, thiên nhiên mà còn gắn với lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, trong chiến tranh "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù". Do đó, cần phải nâng niu, giữ gìn, có thái độ ứng xử phù hợp, bảo vệ, phát huy một cách khoa học, hiệu quả nhất, mang tính thực tiễn sâu sắc nhất, bảo vệ môi trường, sinh thái một cách nghiêm ngặt nhất. Nếu chúng ta chưa làm được gì tốt hơn thì cũng đừng làm gì ảnh hưởng xấu tới khu bảo tồn này, lá phổi xanh này".

Mặt khác, các quy định hiện hành cho phép thực hiện các hoạt động kinh tế trong Khu bảo tồn này như du lịch sinh thái, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quy định.

Thủ tướng mong muốn Hậu Giang biến khát vọng thành hành động thiết thực và hiệu quả, biến tiềm lực thành nguồn lực, thành của cải vật chất, không để tiềm lực ngủ quên; phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, nguồn lực con người, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, góp phần đưa Hậu Giang ngày càng phát triển, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đời sống tinh thần và vật chất ngày càng nâng lên.