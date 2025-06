Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 18/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết 29/NQ-TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo yêu cầu: "Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm có 3 ý nghĩa quan trọng là để xét tốt nghiệp THPT sau 12 năm học của học sinh; làm cơ sở tin cậy để các trường đại học, cao đẳng lấy kết quả thi làm phương thức tuyển sinh; làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông diện rộng trên cả nước, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về giáo dục – đào tạo sát tình hình thực tế và trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học với cấp THPT.

Từ năm 2015, kỳ thi THPT quốc gia được triển khai theo lộ trình với sự điều chỉnh qua từng năm đã làm cho công tác tổ chức thi gọn nhẹ hơn, trong đó thí sinh không phải dự thi nhiều đợt như trước đây (bao gồm: Thi tốt nghiệp THPT, 2 đợt thi tuyển sinh đại học và 1 đợt thi cao đẳng trong khoảng thời gian hơn 1 tháng).

Thủ tướng khẳng định, đây là chính sách đổi mới đúng đắn đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực, tốn kém cho gia đình, học sinh và xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; ngay trước thời điểm ngày 30/6 khi cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Do đó, chúng ta tổ chức kỳ thi với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả với chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng số thí sinh năm 2025 là hơn 1,16 triệu người, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024, tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ các năm trước.

Thủ tướng nêu rõ, điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của ngành giáo dục và đào tạo với các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, thiết thực, tổ chức thông suốt, không để trống nhiệm vụ, không để trùng chéo, không để ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi, tới thí sinh, gia đình và xã hội. Đồng thời, thực hiện đổi mới kỳ thi cả nội dung, quy mô, hình thức và nâng cao chất lượng.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, sát sao, từ sớm, từ xa đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Về quan điểm về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chung là: "Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh; tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình trong điều kiện tốt nhất có thể; phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "3 bảo đảm": bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi.

Về phân công các nhiệm vụ, công việc cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 6 rõ: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; "sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện, chặt chẽ, khách quan trong kiểm tra", tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.