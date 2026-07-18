Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...

Mưa lũ tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ.

Công điện nêu rõ, thời gian qua nhiều địa phương miền núi Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn. Tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) lượng mưa đo được lên tới 406 mm, Nậm Păm (Sơn La) 378 mm và Phúc Than (Lai Châu) 353 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, làm hư hỏng nhà ở, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.

KHẨN CẤP ỨNG PHÓ MƯA LŨ

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, từ tối 15/7 đến sáng 17/7, mưa lũ đã làm 1 người chết, một số người mất liên lạc, hàng chục ngôi nhà bị sập, thiệt hại, nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai đã làm 34 người chết và mất tích, 85 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 2.100 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái; thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai; tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 15/7/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng các địa phương bị ảnh hưởng được yêu cầu khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm ổn định đời sống người dân; rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương. Công tác bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng cũng cần được triển khai kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm an toàn các hồ chứa, đê điều, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình thủy điện, hạ tầng điện lực, viễn thông và các công trình trọng yếu. Bộ Quốc phòng,

Bộ Công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương.

LAI CHÂU THIỆT HẠI NẶNG DO MƯA LŨ

Theo Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu vào cuối giờ chiều 17/7/2026, trong đợt mưa từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 17/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó trạm Pắc Ta đạt 583 mm, Nậm Hăn 380 mm, Pa Vệ Sủ 355,8 mm và Hua Bum 284,8 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than.

Thiên tai đã khiến 1 người tử vong tại bản Chít, xã Mường Than; 5 người hiện chưa có thông tin, gồm 4 người ở bản Chít và 1 người ở xã Than Uyên. Ngoài ra, 2 người bị thương tại xã Mường Than. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở. Tại xã Pa Ủ, 5 căn nhà bị sạt lở, trong đó 4 căn sập hoàn toàn, 1 căn bị sập tường và 1 nhà khác có nguy cơ sạt lở cao. Tại xã Mường Than, 13 hộ dân bị lũ quét làm sập hoàn toàn nhà ở và phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều khu vực bị cô lập do giao thông chia cắt.

Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu.

Trong lĩnh vực sản xuất, lũ quét và ngập úng đã gây thiệt hại hàng chục ha lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản cùng nhiều vật nuôi. Riêng xã Than Uyên có 21,5 ha lúa vụ mùa bị ngập úng, sạt lở và vùi lấp; xã Pắc Ta có 5 ha lúa cùng 150 m2 ao cá bị cuốn trôi; xã Pa Ủ bị thiệt hại ruộng, ao cá và nhiều gia súc, gia cầm.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ như QL32, QL279 cùng các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 133B, 134 và 135 xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc. Đặc biệt, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, sạt lở làm mất khoảng 30 m nền đường, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Để khẩn trương ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp khắc phục theo phương châm "bốn tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân và người dân đã được huy động tìm kiếm người mất liên lạc, sơ tán 20 hộ dân đến nơi an toàn, giải cứu thành công 2 người mắc kẹt giữa dòng lũ, đồng thời sử dụng máy móc để khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông phục vụ công tác cứu hộ.