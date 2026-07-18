Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lớn tại miền núi Bắc Bộ
CChu Khôi
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Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 49/CĐ-TTg
ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu
vực miền núi Bắc Bộ.
Công điện nêu rõ, thời gian qua nhiều địa phương miền núi Bắc Bộ ghi nhận
lượng mưa rất lớn. Tại trạm Chế Tạo (Lào Cai) lượng mưa đo được lên tới 406 mm,
Nậm Păm (Sơn La) 378 mm và Phúc Than (Lai Châu) 353 mm. Mưa lớn đã gây ngập
lụt, lũ quét, sạt lở đất, làm hư hỏng nhà ở, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến
sản xuất nông nghiệp và giao thông.
KHẨN CẤP ỨNG PHÓ MƯA LŨ
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, từ tối
15/7 đến sáng 17/7, mưa lũ đã làm 1 người chết, một số người mất liên lạc, hàng
chục ngôi nhà bị sập, thiệt hại, nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên
các tuyến quốc lộ và đường địa phương.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai
đã làm 34 người chết và mất tích, 85 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 2.100 ngôi nhà bị
hư hại, tốc mái; thiệt hại kinh tế ước khoảng 650 tỷ đồng.
Dự báo trong những ngày tới, khu vực vùng núi
và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100
mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ
quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.
Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu các bộ,
ngành và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống
thiên tai; tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 117-TB/VPTW ngày
4/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25/5/2026 của
Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 373/TB-VPCP ngày 15/7/2026 của Văn phòng
Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng các địa
phương bị ảnh hưởng được yêu cầu khẩn trương huy động nguồn lực khắc phục hậu
quả mưa lũ, bảo đảm ổn định đời sống người dân; rà soát, cập nhật phương án ứng
phó với các tình huống thiên tai; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để người
dân chủ động phòng tránh.
Các địa phương phải tổ chức tuyên truyền,
hướng dẫn kỹ năng ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời chủ động
sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là người già, trẻ em
và các đối tượng dễ bị tổn thương. Công tác bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và
hỗ trợ đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng cũng cần được triển khai kịp
thời.
Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm
túc, bảo đảm an toàn các hồ chứa, đê điều, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng
dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
được giao phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo
dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cung cấp thông tin dự
báo, cảnh báo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Bộ Công Thương, Bộ Xây
dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình thủy điện, hạ tầng điện lực,
viễn thông và các công trình trọng yếu. Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an sẵn sàng lực
lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả
thiên tai khi có yêu cầu của địa phương.
LAI CHÂU THIỆT HẠI NẶNG DO MƯA LŨ
Theo Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu vào cuối giờ chiều 17/7/2026, trong
đợt mưa từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 17/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn,
trong đó trạm Pắc Ta đạt 583 mm, Nậm Hăn 380 mm, Pa Vệ Sủ 355,8 mm và Hua Bum
284,8 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng,
đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than.
Thiên
tai đã khiến 1 người tử vong tại bản Chít, xã Mường Than; 5 người hiện chưa có
thông tin, gồm 4 người ở bản Chít và 1 người ở xã Than Uyên. Ngoài ra, 2 người
bị thương tại xã Mường Than. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở. Tại xã Pa
Ủ, 5 căn nhà bị sạt lở, trong đó 4 căn sập hoàn toàn, 1 căn bị sập tường và 1
nhà khác có nguy cơ sạt lở cao. Tại xã Mường Than, 13 hộ dân bị lũ quét làm sập
hoàn toàn nhà ở và phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều khu vực bị cô lập do giao thông
chia cắt.
Trong
lĩnh vực sản xuất, lũ quét và ngập úng đã gây thiệt hại hàng chục ha lúa,
hoa màu, ao nuôi thủy sản cùng nhiều vật nuôi. Riêng xã Than Uyên có 21,5 ha
lúa vụ mùa bị ngập úng, sạt lở và vùi lấp; xã Pắc Ta có 5 ha lúa cùng 150 m2 ao
cá bị cuốn trôi; xã Pa Ủ bị thiệt hại ruộng, ao cá và nhiều gia súc, gia cầm.
Hệ
thống giao thông trên địa bàn tỉnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến
quốc lộ như QL32, QL279 cùng các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 133B, 134 và
135 xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc. Đặc biệt, tại Km76+250 trên Quốc
lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, sạt lở làm mất khoảng 30 m nền đường, khiến giao thông
bị chia cắt cục bộ.
Để
khẩn trương ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc
chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp khắc phục theo
phương châm "bốn tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về
thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.
Các
lực lượng quân đội, công an, dân quân và người dân đã được huy động tìm kiếm
người mất liên lạc, sơ tán 20 hộ dân đến nơi an toàn, giải cứu thành công 2 người
mắc kẹt giữa dòng lũ, đồng thời sử dụng máy móc để khắc phục sạt lở, bảo đảm
giao thông phục vụ công tác cứu hộ.
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