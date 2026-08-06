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Vikki Digital Bank truyền cảm hứng tiết kiệm sinh lời, trúng lớn đến khách hàng

K Khánh Huyền

Hàng trăm giải thưởng vàng và hàng nghìn quà tặng đã được trao cho khách hàng tham gia chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”. Sau chương trình này, Vikki Digital Bank tiếp tục triển khai mùa tiết kiệm “Trúng bóng vàng ký” đến hết ngày 31/10/2026.

Thông qua các kỳ quay số Vikki Digital Bank đã trao nhiều chỉ vàng SJC cho các khách hàng may mắn. Ảnh: Vikki Digital Bank.
Thông qua các kỳ quay số Vikki Digital Bank đã trao nhiều chỉ vàng SJC cho các khách hàng may mắn. Ảnh: Vikki Digital Bank.

Sau thời gian triển khai, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký” của Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank) đã thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia, với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành.

Trong suốt chương trình, hàng trăm giải thưởng vàng cùng hàng nghìn quà tặng đã được trao đến khách hàng trên toàn quốc. Giải thưởng cao nhất – Ngựa vàng ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9 – vừa được trao cho ông Lê Ngọc XXXXX, khách hàng giao dịch tại Vikki Digital Bank Chi nhánh thành phố Huế.

Theo Vikki Digital Bank, chương trình được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng duy trì thói quen tiết kiệm, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Bên cạnh khoản lãi từ tiền gửi, khách hàng còn được cấp mã số dự thưởng để có cơ hội nhận vàng và nhiều phần quà giá trị.

Cách thức này góp phần đưa hoạt động gửi tiết kiệm trở nên gần gũi hơn với nhiều nhóm khách hàng, từ những người tích lũy cho việc học của con, kế hoạch mua nhà đến các mục tiêu tài chính khác của gia đình. Việc hàng trăm khách hàng trúng thưởng trong thời gian diễn ra chương trình cũng tạo thêm sức lan tỏa cho tinh thần tích lũy, khi mỗi khoản tiền gửi vừa phục vụ mục tiêu tài chính cá nhân, vừa mở ra cơ hội nhận thêm phần thưởng.

Tại lễ trao giải cuối kỳ, ông Lê Ngọc XXXXX cho biết việc trúng giải là niềm vui lớn và hoàn toàn bất ngờ đối với gia đình. “Tôi thực sự xúc động và hạnh phúc khi trở thành chủ nhân Giải Đặc biệt của chương trình. Người đầu tiên tôi chia sẻ niềm vui này là vợ. Khi đó, các con và các cháu đều có mặt nên cả gia đình đã cùng nhau đón nhận tin vui”, ông chia sẻ.

Vikki Digital Bank trao Giải Đặc biệt trị giá 10 lượng vàng SJC cho gia đình ông Lê Ngọc XXXXX, khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh thành phố Huế.
Vikki Digital Bank trao Giải Đặc biệt trị giá 10 lượng vàng SJC cho gia đình ông Lê Ngọc XXXXX, khách hàng Vikki Digital Bank Chi nhánh thành phố Huế.

Cũng theo ông uy tín của ngân hàng, sự tận tình của đội ngũ nhân viên và cảm giác an tâm trong quá trình giao dịch là những yếu tố khiến ông tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại Vikki Digital Bank.

“Lãi suất giữa các ngân hàng có thể chênh lệch đôi chút, nhưng điều quan trọng hơn là sự tận tâm, cách phục vụ và cảm giác an tâm mà ngân hàng mang lại cho khách hàng”, ông Lê Ngọc XXXXX chia sẻ.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank, phát biểu tại lễ trao giải cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”.
Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ Vikki Digital Bank, phát biểu tại lễ trao giải cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”.

Đại diện Vikki Digital Bank ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Ngân hàng Bán Lẻ cho biết: “Mỗi khách hàng trúng thưởng là một câu chuyện riêng về nỗ lực lao động, tích lũy và chăm lo cho tương lai. Có người gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho con đi học, có người tích góp cho kế hoạch mua nhà, có người dành dụm sau nhiều năm kinh doanh, làm việc. Chính những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa đó đã làm nên sức lan tỏa của chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”.

Thông qua chương trình, Vikki Digital Bank mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tiết kiệm thông minh, giúp khách hàng vừa an tâm tích lũy, vừa có thêm cơ hội nhận Vàng, những phần thưởng giá trị. Đây cũng là cam kết của Vikki Digital Bank trong việc đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho bản thân và gia đình, hành trình hoạch định tài chính tương lai.

Sau thời gian triển khai, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký” đã ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với hơn 30 triệu mã số dự thưởng được phát hành, thu hút hàng trăm nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm. Hàng trăm giải thưởng vàng cùng hàng nghìn quà tặng đã được trao trong suốt chương trình, góp phần tạo nên một mùa tiết kiệm sôi động, uy tín và giàu cảm xúc.

TỪ NGỰA VÀNG ĐẾN BÓNG VÀNG: VIKKI DIGITAL BANK LAN TỎA MÙA TIẾT KIỆM SINH LỜI, TRÚNG LỚN

Vikki Digital Bank đã chính thức khai cuộc chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng bóng vàng ký”. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 31/10/2026, mang đến cơ hội trúng thưởng liên tục: Ngày nào cũng có vàng, tuần nào cũng có vàng, tháng nào cũng có vàng, cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm.

Với số tiền gửi chỉ từ 20 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia chương trình dễ dàng trên App Vikki Digital Bank hoặc tại 212 điểm hẹn tài chính trên toàn quốc. Không chỉ an tâm tích lũy và sinh lời hiệu quả, khách hàng còn có cơ hội sở hữu Giải Đặc biệt bóng vàng ký trị giá 10 lượng vàng SJC 999.9 cùng hàng trăm nghìn giải thưởng được trao trong suốt chương trình.

Đặc biệt, chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng bóng vàng ký” còn đánh dấu cột mốc Vikki Digital Bank trở thành Ngân hàng chính thức của ASEAN Championship 2026. Đây là bước tiến thể hiện tinh thần tiên phong, khát vọng đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn của khu vực, đồng thời lan tỏa cảm hứng tích lũy, bứt phá và chinh phục những mục tiêu tài chính của mỗi khách hàng.

Vikki Digital Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất – không ngừng kiến tạo những mùa tiết kiệm vàng hấp dẫn, nơi mỗi khoản tích lũy không chỉ sinh lời an tâm mà còn mở ra cơ hội may mắn, niềm vui và những ước mơ tài chính được hiện thực hóa. Từ ngựa vàng đến bóng vàng, Vikki Digital Bank tiếp tục đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trên hành trình tiết kiệm hôm nay, vững vàng cho tương lai ngày mai.

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