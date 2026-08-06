Nam A Bank đón dòng vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế gần 350 triệu USD

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng quốc tế với SIFEM AG và tiếp cận thêm nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý, nâng tổng quy mô dòng vốn mà ngân hàng này thu hút thành công từ đầu năm đến nay lên gần 350 triệu USD…

Nam A Bank ký kết thỏa thuận tín dụng xanh quốc tế với SIFEM AG - Ảnh: Nam A Bank.

Theo đó, Nam A Bank đã chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng xanh quốc tế với SIFEM AG - Định chế tài chính phát triển thuộc sở hữu 100% của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, đồng thời tiếp cận thêm nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý với tổng số vốn lên 20 triệu USD.

Lễ ký kết diễn trong khuôn khổ Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 với chủ đề “Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư” (tổ chức ngày 6/8 tại TP.HCM), dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là đại diện Tổng Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình nâng tầm vị thế quốc tế và mở rộng quy mô dòng vốn bền vững của Nam A Bank.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh Nam A Bank.

Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 là diễn đàn thường niên do Nam A Bank phối hợp cùng FiinGroup, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và GGGI tổ chức. Với vai trò là đơn vị khởi xướng, Nam A Bank hướng đến việc xây dựng cầu nối thực chất giữa cơ chế, chính sách, các nguồn vốn quốc tế và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Hội nghị mang ý nghĩa chiến lược trong việc tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, chuẩn hóa tiêu chuẩn ESG và nâng cao tính khả thi tài chính (bankability) cho các dự án xanh, qua đó thúc đẩy nguồn lực tài chính toàn cầu được kết nối và giải ngân hiệu quả tại Việt Nam.

Sự hiện diện của đại diện ngoại giao cấp cao Thụy Sĩ cùng việc tiếp nhận nguồn vốn từ SIFEM ngay tại Hội nghị là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tài chính và chuẩn mực quản trị minh bạch của Nam A Bank đối với các đối tác quốc tế. Để khơi thông nguồn lực tài chính dài hạn này, Nam A Bank đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống thẩm định chuyên sâu từ các đối tác Thụy Sĩ về năng lực quản trị rủi ro, sự minh bạch trong hoạt động cũng như tính hiệu quả của danh mục phát triển bền vững.

Nguồn vốn quốc tế này sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ cho danh mục tín dụng xanh, tài trợ trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc cho biết: “Hợp tác cùng SIFEM và responsAbility tiếp tục khẳng định chuẩn mực vận hành minh bạch và năng lực quản trị ESG của Nam A Bank đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe thế giới. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn này hiệu quả để thực thi chiến lược Tài chính toàn diện (Financial Inclusion), giúp cộng đồng doanh nghiệp SMEs dễ dàng tiếp cận nguồn vốn xanh, tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế”.

Việc hợp tác với SIFEM và responsAbility tiếp tục nối dài thành công của Nam A Bank trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế. Nam A Bank không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với các định chế tài chính và tổ chức phát triển hàng đầu thế giới như J.P. Morgan, IFC, ADB, FMO, SIFEM, Proparco, Symbiotics, BlueOrchard, responsAbility... Qua đó liên tục huy động thành công các nguồn vốn quốc tế quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị vốn quốc tế mà Nam A Bank huy động thành công gần 350 triệu USD. Sự hợp tác giữa Nam A Bank cùng các định chế tài chính quốc tế uy tín được xây dựng trên nền tảng vững chắc về năng lực tài chính và chuẩn mực quản trị bền vững.

Được biết, SIFEM AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) là định chế tài chính phát triển (Development Finance Institution – DFI) của Thụy Sĩ, thuộc sở hữu 100% của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ. Danh mục đầu tư của SIFEM hiện có quy mô hơn 1 tỷ USD, tập trung hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân thông qua các khoản đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính toàn diện, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, y tế và các lĩnh vực có tác động phát triển cao.

SIFEM áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời thường xuyên đồng đầu tư với các định chế tài chính phát triển hàng đầu thế giới như IFC, EIB, FMO và British International Investment qua đó phản ánh quy trình lựa chọn và thẩm định đối tác đầu tư theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Đồng hành cùng SIFEM là responsAbility Investments AG - công ty quản lý tài sản hàng đầu của Thụy Sĩ trong lĩnh vực đầu tư tác động (impact investing), chuyên quản lý các khoản đầu tư phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại các thị trường mới nổi.