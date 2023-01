Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Công điện nêu rõ, diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định; các biến thể, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia và gần đây biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhưng miễn dịch do tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian; thời gian giao mùa, chuyển mùa Đông - Xuân, cùng với việc nới lỏng các chính sách phòng, chống dịch của một số nước sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian tới, nhất là trong các hoạt động giao thương, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán và mùa xuân năm 2023.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh và giám sát phát hiện sớm các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo và tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,... được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế; kịp thời thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức trong nước, quốc tế thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình để điều chỉnh các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Bộ Y tế cũng phối hợp với các địa phương chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là với dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân; chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động, sự kiện dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2023 đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đồng thời tiếp tục bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, giao thương, du lịch.