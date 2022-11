Ngày 15/11, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tham dự tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới”

Tại tọa đàm, đại diện phía Việt Nam và New Zealand đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo như: xây dựng chương trình học, các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên;… Cũng tại tọa đàm, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Auckland, Đại học New Zealand đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn đến Chính phủ New Zealand về những hỗ trợ trong giáo dục Việt Nam, đặc biệt là đối với giáo dục đại học.

Thứ trưởng cho biết hiện nay, có một số lượng lớn du học sinh Việt Nam đang du học tại New Zealand, nhiều chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand đã và đang hỗ trợ nhiều sinh viên Việt Nam có điều kiện học tập tại nước ngoài.

Hy vọng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - New Zealand ngày càng thắt chặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng; tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về giáo dục và đào tạo; tiếp tục phối hợp và liên kết giữa các trường đại học; phát triển thêm các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand, ông Grant McPherson, Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand khẳng định, phía New Zealand sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam. Ông McPherson cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Cơ quan Giáo dục New Zealand, Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand có lịch sử lâu đời từ những năm 1960. Trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2011, Chính phủ New Zealand đã cấp học bổng theo Chương trình học bổng New Zealand Open and Public cho sinh viên Việt Nam.

Đến năm 2011, New Zealand tiếp tục dành học bổng đào tạo sau đại học (gồm cả học bổng Tiến sĩ) cho Việt Nam theo Chương trình Học bổng New Zealand ASEAN (nay là Chương trình Học bổng New Zealand Manaaki).

Các ngành đào tạo theo Chương trình này đáp ứng mối quan tâm chung của Việt Nam và New Zealand trong các lĩnh vực như Biến đổi khí hậu và Ứng phó, Kinh doanh nông nghiệp, An ninh lương thực, Quản lý thiên tai, Năng lượng tái tạo, Quản trị năng lượng,… Tính đến năm 2020, 350 sinh viên Việt Nam được trao học bổng Manaaki.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình này đã bị hoãn lại vào năm 2021, 2022 và dự kiến tái hoạt động trong năm 2023. Học bổng Manaaki đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand.

Bên cạnh đó, Chính phủ New Zealand dành nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam như Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS), Học bổng Thủ tướng đến khu vực châu Á (PMSA)...

Những năm qua cũng có nhiều sinh viên New Zealand đã đến Việt Nam học tập và thực tập. Điều này thể hiện sự quan tâm, đầu tư của New Zealand cho các chương trình trao đổi sinh viên vì lợi ích chung giữa hai nước.