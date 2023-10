Thương hiệu giày dép “xấu lạ”: Còn tranh cãi là còn tăng doanh thu

Tại London Fashion Week Xuân – Hè 2024 vừa qua, giới mộ điệu thời trang đã có một phen bất ngờ trước cú bắt tay đầy ngoạn mục của hai thương hiệu đình đám. Simone Rocha - nhà mốt đầy mộng mơ đến từ vùng đất Ireland, đã hợp tác với Crocs cho ra mắt bộ ba đôi dép độc đáo và một đôi "giày thể thao" đầy thẩm mỹ.

Nổi tiếng với những chiếc váy lộng lẫy chứa đầy ruy băng và dây buộc, nhà thiết kế Rocha đã không ngần ngại trang trí cho Crocs Classic Clog và Siren Clog bằng ngọc trai và pha lê diamante. Classic Clog được thiết kế lại với phần trên trong mờ, trong khi Siren Clog- có đế dày giờ gần như được bao phủ bởi những viên ngọc sáng bóng xuất hiện với màu trắng. Trong khi đó, với hai màu hồng pastel và ba màu đen, đôi giày thể thao lai Simone Rocha x Crocs kết hợp chất liệu cao su đặc trưng của Crocs với lưới đan chặt quanh mắt cá chân.

Theo WWD, Crocs bắt đầu thâm nhập thế giới thời trang cao cấp từ năm 2016, khi thương hiệu này hợp tác với nhà thiết kế Christopher Kane - người đã tô điểm hình dáng Clog cổ điển bằng những viên đá khoáng chunky với chất liệu đính kết ấn tượng. Sau đó, Crocs tiếp tục hợp tác với Balenciaga vào năm 2017 và các hãng thời trang streetwear như Salehe Bembury vào năm 2021 (cả hai quan hệ đối tác vẫn đang tiếp tục).

Lucy Thornley, Phó chủ tịch về xu hướng, thiết kế và sản phẩm toàn cầu của Crocs cho biết: “Chúng tôi luôn tìm kiếm những đối tác có mối liên hệ đích thực với thương hiệu. Ưu điểm lớn nhất mà các đối tác thường nhận xét là chúng tôi không quá coi trọng bản thân - chúng tôi luôn sẵn sàng cho những điều khác biệt”.

Mới đây nhất, Crocs đã chào tháng 10 bằng mẫu sản phẩm mới toanh: bốt cao bồi với tên gọi Crocs Classic Cowboy Boot. Mẫu giày sẽ chính thức được bán vào ngày 23/10 thông qua các kênh kỹ thuật số và tại một số cửa hàng Crocs nhất định trong khoảng thời gian giới hạn. Theo mô tả của Crocs, Crocs Classic Cowboy Boot là “một trong những thiết kế giày Crocs được khách hàng yêu cầu nhiều nhất trong lịch sử”. Sản phẩm mang trên mình họa tiết chạm nổi, có độ bóng cao, các đường chỉ khâu mang đậm phong cách phương Tây.

Ngoài ra Crocs Classic Cowboy Boot còn được trang bị thêm cả đinh thúc ngựa kim loại hoặc bánh răng thúc ngựa xoay tròn. Giống như các đôi Crocs truyền thống, mẫu bốt này vẫn sở hữu các lỗ thông hơi đặc trưng trên phần bàn chân... Phần lớn người hâm mộ Crocs có lẽ đã quá quen với những mẫu thiết kế phiên bản giới hạn, thế nhưng lần này, Crocs Classic Cowboy Boot ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ở một phe, nhiều người tỏ ý chê bai hoặc phản đối mẫu bốt cao bồi này: "Không, Crocs đã đi quá xa rồi”; “Làm ơn, đừng tung ra mẫu sản phẩm này”. Ở bên kia chiến tuyến, những người hâm mộ cuồng nhiệt gọi sản phẩm mới bằng cái tên “croots” và thi nhau chia sẻ lên Instagram với sự phấn khích không hề che giấu. “Không thể tin được nhưng mà tôi thực sự thích thứ này”. “Tôi cần gấp một đôi để đi khiêu vũ”… Người mẫu Tess Holliday thậm chí còn bày tỏ: “Đôi này phù hợp mọi hoàn cảnh luôn. Tôi muốn nó”.

Có thể nói Crocs là thương hiệu giày gây tranh cãi và chia rẽ nhất trên toàn thế giới. Ai thích thì rất thích, mang thường xuyên, mọi lúc mọi nơi. Ai ghét thì ghét vô cùng, luôn gắn những đôi Crocs với các từ như “xấu xí”, “kỳ dị”. Victoria Beckham, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của nước Anh, từng chia sẻ trên Instagram: “Tôi thà chết còn hơn là mang một đôi Crocs”. Sự tẩy chay dành cho Crocs vào thời điểm ban đầu còn nhiều đến mức vào năm 2006, cộng đồng antifan giày dép đến từ Crocs đã lập hẳn một website mang tên “IHateCrocs.com”.

Tuy vậy, bất chấp việc liên tục giữ thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng thời trang hay những chê bai về kiểu dáng, nhà sáng lập nên Crocs vẫn tự hào với các sản phẩm của mình. “Không sao cả. Yêu hay ghét – đều có nghĩa là bạn đang dành sự chú ý đến chúng tôi”, ông Michelle Poole, Chủ tịch Crocs chia sẻ. Và thay vì thay đổi thiết kế đặc trưng để được lòng công chúng hơn, đội ngũ thiết kế Crocs bắt đầu chuyển hướng sang chinh phục những người nổi tiếng yêu thích thương hiệu của họ.

Năm 2020, Crocs hợp tác cùng Bad Bunny - siêu sao nhạc pop Latin để cho ra mắt một đôi dép màu trắng. Đôi Crocs này nổi tiếng đến mức “cháy hàng” chỉ trong vài phút. Kể từ đó, hàng loạt người nổi tiếng đã kết hợp cùng Crocs như: DJ Diplo - ngôi sao sáng trong làng nhạc điện tử thế giới, ông hoàng nhạc pop Post Malone, nam ca sĩ Lil Nas X,... Bên cạnh đó, Crocs không ít lần xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, Grammy, Billboard cùng các tên tuổi đình đám, tiêu biểu là Nicki Minaj, nhạc sĩ Questlove với phiên bản Crocs mạ vàng “gây sốt” cộng đồng mạng,...

Có thể nói Crocs là thương hiệu giày gây tranh cãi và chia rẽ nhất trên toàn thế giới.

Những “phi vụ” hợp tác bùng nổ này mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, Crocs đã dần khiến người tiêu dùng trên toàn thế giới “quay xe”, từ chê bai và chán ghét chuyển sang ủng hộ sản phẩm của họ. Bên cạnh đó, Crocs cũng chiều lòng người tiêu dùng khi sản xuất thêm những phụ kiện Jibbitz độc đáo để họ cá nhân hóa sản phẩm của mình.

“Vâng, chúng tôi không chạy theo xu hướng. Nhưng quan trọng, chúng tôi là duy nhất. Và điều chúng tôi nhận ra là đây chính xác là điều đã gây ấn tượng với khách hàng: Họ cũng coi mình là độc nhất vô nhị”, bà Heidi Cooley, Giám đốc tiếp thị của Crocs, từng phát biểu.

Trong quý 2/2023, tập đoàn Crocs đã đạt doanh thu kỷ lục, vượt 1 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng đáng kể 12% so với số liệu được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 1,072 tỷ USD, riêng thương hiệu Crocs đã tạo ra doanh thu 833 triệu USD, phản ánh tốc độ tăng trưởng 14,9% so với quý 2/2022. Crocs dự kiến ​​doanh thu sẽ đạt từ khoảng 1,013 đến 1,034 tỷ USD trong quý 03/2023, đánh dấu mức tăng 3% đến 5% so với cùng kỳ năm 2022.