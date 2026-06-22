Tiền ngại “xanh vỏ đỏ lòng”, thanh khoản lại xuống đáy

Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.

Tuy VN-Index có phiên tăng mạnh hôm nay nhưng thanh khoản lại khá tiêu cực.

Thực tế thị trường chiều nay có tiến triển chút ít so với phiên sáng. Chốt phiên sáng VN-Index mới tăng 1,77%. Độ rộng cũng tốt hơn với 133 mã tăng và 183 mã giảm (phiên sáng là 81 mã tăng/194 mã giảm).

Điều khá bất ngờ là so với thời điểm chốt phiên sáng, cổ phiếu trong rổ VN30 lại yếu hơn. Cụ thể, rổ này có tới 17 mã tụt giá trong khi 10 mã khác tăng cao hơn. Điểm số được hỗ trợ ở nhóm tăng nhờ vốn hóa lớn hơn. VHM cuối cùng cũng kịch trần cùng với VIC và hai trụ lớn nhất thị trường đem về hơn 34 điểm, còn nhiều hơn tổng mức tăng 33,38 điểm của VN-Index.

Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều sụt giảm gần 2% so với phiên sáng trong khi số lượng cổ phiếu tụt giá lại nhiều hơn. Điều này tiếp tục xác nhận dòng tiền thận trọng đứng ngoài khiến lực cầu đỡ yếu đi. Tuy biến động giá giữa hai phiên không nhiều nhưng về mặt số lượng, khi đa số cổ phiếu lùi giá tức là có sự suy yếu chung.

Điểm tích cực là sức ép từ bên bán không lớn nên giao dịch trong nhóm blue-chips không quá tệ. VN30-Index đóng cửa tăng 0,84% dĩ nhiên chủ yếu vẫn nhờ VIC và VHM. Chỉ vài mã khác đáng kể là VRE tăng 4,6%, LPB tăng 2,5%, BID tăng 1,56%, BSR tăng 1,34%. Độ rộng rổ ghi nhận 15 mã tăng/12 mã giảm, đồng thời chỉ 4 mã giảm quá 1% là GVR giảm 1,71%, STB giảm 1,52% và FPT giảm 1,26%, MWG giảm 1,03%.

Một yếu tố tích cực nữa là dù thanh khoản của blue-chips yếu đi nhưng giao dịch trong nhóm vừa và nhỏ lại có tín hiệu tăng trong phiên chiều. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh HoSE buổi chiều đạt gần 6.487 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng 12,3%.

Mức tăng thanh khoản chủ yếu đến từ midcap và các cổ phiếu mạnh lên không mang tính đại diện nhóm ngành. Dòng tiền vẫn đang có sự lựa chọn riêng và trong bối cảnh cung cũng yếu, mã nào có lực cầu tốt sẽ dễ tăng giá hơn. Những mã nổi bật chiều nay là VND tăng 1,98% khớp 333,9 tỷ đồng; GEX tăng 2,17% với 280,1 tỷ; VCI tăng 1,63% với 228,2 tỷ; POW tăng 4,32% với 227,5 tỷ; PC1 tăng 5,88% với 183,2 tỷ; PVD tăng 3,54% với 172,6 tỷ.

Dù vẫn có cổ phiếu tăng giá tốt và hút dòng tiền nổi trội nhưng tổng thể thị trường hôm nay vẫn là một phiên suy yếu đáng kể về thanh khoản. Toàn sàn chỉ có 25 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên với giao dịch vượt ngưỡng 10 tỷ đồng. Nếu không tính các cổ phiếu Vin, thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 20% giao dịch sàn HoSE. Điều này chỉ cho thấy sự tập trung của dòng tiền.

Ở phía giảm giá, tình hình không xấu đi thêm cũng có thể coi là một tín hiệu tốt. Trong 183 mã đó vẫn còn 79 mã giảm quá 1% (phiên sáng là 88 mã). Chỉ 5 mã giao dịch lớn và thực sự có hoạt động xả mạnh là FPT giảm 1,26% với 654,8 tỷ; MWG giảm 1,03% với 231,4 tỷ; GEE giảm 1,51% với 176,9 tỷ; STB giảm 1,52% với 141,6 tỷ và DXG giảm 2,26% với 102 tỷ.

Hiện tại thị trường đang trông cậy vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là khả năng nâng đỡ điểm số bằng trụ để tránh cho tâm lý suy yếu quá mức. Thứ hai, trạng thái “tiết cung” đang hỗ trợ giá không biến động mạnh hơn, tạo cảm giác thị trường cân bằng tạm thời. Dù vậy khi thanh khoản tổng thể rất kém thì không thể phủ nhận được sự thận trọng của dòng tiền. Rõ ràng thị trường đang có nhiều yếu tố hỗ trợ hơn, ví dụ triển vọng hòa bình giúp chứng khoán thế giới tăng, giá dầu giảm, rủi ro lạm phát giảm… nhưng điều này chưa đủ để hỗ trợ sức mạnh và sự hưng phấn của dòng tiền.