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Cổ phiếu trụ “một mình một chợ”, VN-Index tăng mạnh nhất 2 tháng

K Kim Phong

Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện trong phiên sáng nay không ngăn được VN-Index xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số “nhảy” +1,77% lên mức 1856,81 điểm thuần túy nhờ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu Vin đang kéo điểm dữ dội.
Nhóm cổ phiếu Vin đang kéo điểm dữ dội.

VIC có phiên tăng kịch trần để quay lại sát vùng đỉnh cao lịch sử hồi đầu tháng 5/2026 trong khi VHM tăng 6,88%. Chỉ riêng hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã đem về trên 34 điểm cho VN-Index.

Trong khi đó bản thân nhóm blue-chips cũng khá tệ với 12 mã tăng và 14 mã giảm, đồng thời ngoài VIC, VHM, chỉ thêm VRE tăng 5,28%, BID tăng 2,27%, BSR tăng 1,92%, LPB tăng 1,46% và PLX tăng 1,03% là đáng kể. Trong số này duy nhất BID vốn hóa lớn thứ 4 thị trường là đáng kể, còn các mã khác ảnh hưởng rất hạn chế. Bản thân chỉ số VN30-Index sáng nay tăng 20,01 điểm (+1,02%) thì VIC và VHM đã đem về trên 25, tức là còn nhiều hơn tổng mức tăng.

Một thống kê trái ngược khác là tuy VN-Index đang chốt ở đỉnh cao nhất phiên nhưng trừ VIC, VHM, các blue-chips còn lại đều đã tụt giá với biên độ khác nhau. Thậm chí như BSR cũng đã phải trả lại khoảng 1,12% so với đỉnh cao nhất. LPB đầu ngày tăng tới 4,17%, hiện đã trượt xuống còn tăng 1,46%... Điều này càng xác nhận ảnh hưởng quá mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn đang lôi kéo điểm số một cách rõ ràng.

Bức tranh còn lại của thị trường khá xấu khi độ rộng chỉ số ghi nhận 81 mã tăng và 194 mã giảm, trong đó gần 90 mã đang âm quá 1% giá trị. Sự thay đổi trong độ rộng hoàn toàn ngược hướng với diễn biến chỉ số. Độ rộng tốt nhất lúc 9h35 – khi VN-Index mới tăng 0,7% so với tham chiếu – ghi nhận 117 mã tăng/93 mã giảm. Đến 10h40 khi chỉ số vượt qua mốc 1850 điểm, độ rộng còn 87 mã tăng/169 mã giảm và kết phiên sáng là 81 mã tăng/194 mã giảm.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Rõ ràng là thị trường càng lúc càng yếu trong khi VN-Index càng lúc càng mạnh. Điều này tạo ra trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với cảm xúc ức chế cao. Dòng tiền càng có lý do để từ chối mua vào. Chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã chiếm 25,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE và chiếm 41,3% giá trị rổ VN30.

Hiệu ứng của dòng tiền rút lui là rất rõ ràng khi rất nhiều cổ phiếu giảm giá sâu mà thanh khoản tương đối nhỏ. Bên bán không nhất thiết phải xả quá nhiều mới có thể ép giá xuống trong tình huống dòng tiền “bốc hơi”. Trong 88 cổ phiếu đang giảm vượt 1% của VN-Index, chỉ 20 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Những cổ phiếu có tín hiệu bán mạnh nổi bật là FPT giảm 1,26% khớp 292,9 tỷ; VIX giảm 1,15% với 238,7 tỷ; GEE giảm 3,23% với 114,5 tỷ; NVL giảm 1,55% với 107,6 tỷ; CII giảm 1,41% với 60,9 tỷ; PNJ giảm 2,83% với 52,9 tỷ…

Ở phía tăng giá, 81 mã xanh cũng chỉ là con số thống kê, còn giao dịch chủ yếu dồn vào nhóm Vin, một số mã dầu khí và năng lượng. Ngoài VIC, VHM, VRE, có PVD tăng 3,7%, BSR tăng 1,92%, PVT tăng 1,48%, PLX tăng 1,03%, POW tăng 1,44%.

Một điểm sáng bất ngờ sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài giảm cường độ giao dịch. Phía bán sụt giảm tới 40% so với phiên trước, chỉ đạt 793,8 tỷ đồng, vị thế ròng là -14,4 tỷ đồng. Dù vậy cũng có vài giao dịch lớn đáng chú ý, phía mua ròng có VIC +237,8 tỷ, VHM +70,7 tỷ, BID +30,8 tỷ. Phía bán ròng có FPT -126,3 tỷ, VNM -25,2 tỷ, GEE -21 tỷ.

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