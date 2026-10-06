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Tiền nhàn rỗi trong tài khoản có thể sinh lời đến 6%/năm cùng SACOMBANK

P P.V

Sản phẩm Sinh lời Tài Lộc của SACOMBANK cho phép phần tiền nhàn rỗi trên tài khoản được tự động tối ưu với lợi suất lên đến 6%/năm.

Tiền trong tài khoản thường được dùng cho nhiều nhu cầu hàng ngày như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua sắm… Nhưng không phải lúc nào toàn bộ số tiền đó cũng được sử dụng ngay. Điều này đặt ra bài toán làm sao vừa duy trì nguồn tiền sẵn sàng cho các nhu cầu chi tiêu, vừa khai thác hiệu quả phần tiền chưa sử dụng.

Hiểu được nhu cầu đó, SACOMBANK đã cho ra mắt sản phẩm Sinh lời Tài Lộc, giúp khách hàng tự động tối ưu khoản tiền nhàn rỗi với lợi suất lên đến 6%/năm.

“Với Sinh lời Tài Lộc, chúng tôi muốn giải quyết nhu cầu rất thực tế của khách hàng: tiền vẫn nằm trong tài khoản để sẵn sàng cho các giao dịch, nhưng không nhất thiết tất cả nguồn tiền phải ‘nằm yên’. Sản phẩm giúp khách hàng giảm bớt thao tác quản lý dòng tiền, đồng thời gia tăng hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi,” đại diện SACOMBANK chia sẻ.

SACOMBANK ra mắt Sinh lời Tài Lộc, hướng tới tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.
SACOMBANK ra mắt Sinh lời Tài Lộc, hướng tới tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

ĐỂ TIỀN NHÀN RỖI TỰ ĐỘNG SINH LỜI

Với khách hàng cá nhân, Sinh lời Tài Lộc được tích hợp ngay trên SACOMBANK PAY, khách hàng có thể kích hoạt, thiết lập số dư và theo dõi hiệu quả sinh lời theo ngày ngay trên ứng dụng. Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký tham gia và thiết lập số dư tại các điểm giao dịch của SACOMBANK trên toàn quốc.

Khi bật Sinh lời Tài Lộc, khách hàng chỉ cần thiết lập một lần số dư muốn duy trì trong tài khoản, tối thiểu 10 triệu đồng. Phần số dư tài khoản vượt qua mức này sẽ tự động chuyển sang Sinh lời Tài Lộc để hưởng lợi suất tăng dần theo thời gian duy trì.

Cụ thể, khoản tiền duy trì dưới 7 ngày được áp dụng mức 3,75%/năm; từ 7 đến dưới 14 ngày là 4%/năm; từ 60 đến dưới 90 ngày là 5%/năm; và với khoản tiền được duy trì từ 90 ngày trở lên, lợi suất lên đến 6%/năm.

Điểm nổi bật của sản phẩm chính là việc khi cần chi tiêu, khách hàng vẫn có thể sử dụng toàn bộ số tiền mình đang có, bao gồm cả phần tiền đang được “Sinh lời Tài Lộc”. Chẳng hạn, khách hàng đăng ký duy trì 10 triệu đồng trong tài khoản. Khi số dư tăng lên 30 triệu đồng, 20 triệu đồng vượt ngưỡng sẽ được tự động chuyển sang Sinh lời Tài Lộc. Sau đó, nếu khách hàng cần chuyển khoản 15 triệu đồng, hệ thống sẽ tự động chuyển 5 triệu đồng từ Sinh lời Tài Lộc về tài khoản để đáp ứng giao dịch. Khách hàng không phải rút tiền, không cần tính toán lại số dư hay thực hiện thêm thao tác trước khi thanh toán.

Điều này đồng nghĩa khách hàng không cần phải thường xuyên kiểm tra tài khoản, tính toán xem nên giữ bao nhiêu tiền hay chủ động chuyển phần tiền nhàn rỗi sang một sản phẩm khác.

TỪ TỐI ƯU TIỀN NHÀN RỖI ĐẾN QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CHỦ ĐỘNG HƠN

Sinh lời Tài Lộc giải quyết một bài toán khá quen thuộc: khách hàng muốn tiền sinh lời nhưng vẫn cần sự linh hoạt cho nhu cầu thanh toán. Thay vì phải lựa chọn giữa “giữ tiền để chi tiêu” và “đưa tiền đi sinh lời”, hai nhu cầu này có thể được đáp ứng trên cùng một dòng tiền.

Sinh lời Tài Lộc được tích hợp ngay trên SACOMBANK PAY, khách hàng cá nhân có thể kích hoạt, thiết lập số dư và theo dõi hiệu quả sinh lời theo ngày ngay trên ứng dụng.
Sinh lời Tài Lộc được tích hợp ngay trên SACOMBANK PAY, khách hàng cá nhân có thể kích hoạt, thiết lập số dư và theo dõi hiệu quả sinh lời theo ngày ngay trên ứng dụng.

Sinh lời Tài Lộc đặc biệt phù hợp với những khoản tiền có tính chất “chờ sử dụng”, chẳng hạn như số tiền tạm thời chưa cần đến giữa các kỳ thanh toán, các khoản thu chưa phát sinh nhu cầu chi ngay hoặc nguồn tiền doanh nghiệp đang chờ phân bổ cho hoạt động kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào mức lợi suất, Sinh lời Tài Lộc còn hướng đến việc thay đổi cách khách hàng quản lý tiền trong tài khoản: Từ chủ động theo dõi và điều chuyển thủ công sang thiết lập một lần và để Ngân hàng làm nhiệm vụ tối ưu theo nhu cầu sử dụng.

Việc ra mắt Sinh lời Tài Lộc cho thấy định hướng của SACOMBANK trong việc phát triển các giải pháp tài chính số theo hướng đơn giản, linh hoạt và sát hơn với nhu cầu thực tế. Khi những khoản tiền tạm thời chưa cần đến cũng có thể phát huy hiệu quả mà không làm gián đoạn quá trình giao dịch, việc quản lý tài chính trở nên thuận tiện hơn, đồng thời mỗi khoản tiền trong tài khoản đều có thêm cơ hội tạo ra giá trị.

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