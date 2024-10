Tiêu chí bổ sung thuốc mới vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục, và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Về tiêu chí xem xét đưa thuốc vào danh mục, dự thảo Thông tư đưa ra các quy định cụ thể và chặt chẽ.

Đối với thuốc đơn thành phần, ngoài việc thuốc không thuộc trường hợp xem xét đưa ra khỏi danh mục, thuốc phải có ít nhất một thành phẩm chứa hoạt chất đề nghị đưa vào danh mục đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp giấy đăng ký lưu hành, hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực.

Thuốc đang trong giai đoạn xem xét gia hạn hồ sơ đăng ký được xem xét đối với từng trường hợp cụ thể.

Thuốc có trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoặc Bộ Y tế Việt Nam, hoặc cơ quan có thẩm quyền của các nước hoặc các hội y khoa, dược khoa, hội bệnh học có uy tín do Bộ Y tế công bố hoặc có trong chuyên luận của Dược thư quốc gia hiện hành.

Đặc biệt, thuốc phải có báo cáo đánh giá tác động ngân sách tại Việt Nam và bằng chứng khoa học về chi phí - hiệu quả.

Đối với thuốc phối hợp, các tiêu chí tương tự cũng được áp dụng, với một số điều kiện bổ sung tùy thuộc vào việc các thành phần đã có trong danh mục hiện hành hay chưa.

Đối với thuốc đơn thành phần hoặc thuốc phối hợp đã có trong danh mục nhưng khác đường dùng, dạng bào chế; hoặc vitamin và khoáng chất đã có trong danh mục nhưng khác dạng đồng phân hóa học, hoặc các dạng muối được đưa vào danh mục khi: Được đánh giá an toàn, hiệu lực không thấp hơn so với thuốc đã có trong danh mục; đáp ứng tất cả các tiêu chí quy định như đối với thuốc đơn thành phần.

Thuốc phóng xạ và chất đánh dấu được xem xét đưa vào danh mục khi đáp ứng đủ các tiêu chí quy định như đối với thuốc đơn thành phần.

Còn đối với thuốc hiếm thuộc Danh mục thuốc hiếm do Bộ Y tế ban hành, hoặc danh mục thuốc hiếm của WHO, hoặc cơ quan quản lý dược của các nước, hoặc các hội y khoa, dược khoa, hội bệnh học có uy tín do Bộ Y tế công bố được xem xét đưa vào danh mục khi đáp ứng đủ các tiêu chí quy định như đối với thuốc đơn thành phần, và có bằng chứng tổng quan hệ thống về chi phí - hiệu quả.

Trước đó, trả lời cử tri liên quan đến bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng bảo hiểm y tế.

Về danh mục thuốc tân dược, gồm 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia làm 27 nhóm lớn và 59 thuốc phóng xạ, và chất đánh dấu.

Trong đó, thuốc hầu hết được sử dụng tại bệnh viện hạng II trở lên, bệnh viện hạng III sử dụng khoảng 795 thuốc, chiếm khoảng 77%. Trạm y tế xã được sử dụng khoảng 262 thuốc, chiếm 25,26% và một số thuốc điều trị các bệnh mãn tính cấp tại Trạm theo hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế.

Về danh mục thuốc y học cổ truyền, gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu chia thành 11 nhóm tác dụng, và 349 vị thuốc cổ truyền chia thành 30 nhóm tác dụng theo y lý y học cổ truyền.

Trong đó, các thuốc được sử dụng tại gần như tất cả các bệnh viện; chỉ một số rất ít thuốc đông y, thuốc từ dược liệu chỉ được sử dụng tại bệnh viện hạng III trở lên.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam được ghi dưới dạng tên hoạt chất/thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại, nên việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh không bị giới hạn bởi chủng loại thuốc với giá rẻ hay đắt, thuốc nội hay thuốc ngoại.