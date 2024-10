Tình Long An xúc tiến hợp tác đầu tư với tập đoàn lớn Hàn Quốc

Trong chuyến công tác từ ngày 13/10 đến 16/10 tại Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An dẫn đầu, đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác với Hàn Quốc nói chung và các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc riêng.

Cụ thể, đoàn đã khảo sát dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ tiêu biểu của Tập đoàn STS tại tỉnh Gyeonggi-do (Hàn Quốc). Qua buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Long An, Tập đoàn STS bày tỏ mong muốn nghiên cứu đầu tư một dự án tương tự tại Long An, với mục tiêu phát triển khu đô thị thông minh kết hợp trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp, tạo nên không gian sống hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giúp thu hút các thương hiệu lớn mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Đáng chú ý, STS cũng đề xuất đầu tư mô hình “Thung lũng Pangyo” - một khu phức hợp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hàn Quốc tại Long An trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn công tác tỉnh Long An cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo của GS Energy (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc, Giám đốc quản lý dự án của GS Energy đã giới thiệu về các dự án nổi bật của tập đoàn tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ cam kết sớm triển khai dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II tại Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Dự án Nhà máy điện LNG Long An có tổng mức đầu tư lên đến 3 tỷ USD và được kỳ vọng sẽ sớm được thực hiện, góp phần quan trọng vào việc phát triển hạ tầng năng lượng của tỉnh Long An và tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Ngoài ra, khi xúc tiến hợp tác với tập đoàn sản xuất tháp điện gió CS Wind (Hàn Quốc), hai bên cũng đã thảo luận chi tiết về kế hoạch mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tại tỉnh Long An. Lãnh đạo tỉnh Long An và đại diện Tập đoàn CS Wind đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô và tối ưu hóa các điều kiện đầu tư để đảm bảo dự án đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào phát triển bền vững của cả tỉnh Long An và ngành công nghiệp năng lượng gió toàn cầu.

Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hướng tới hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh. Ảnh: CTT tỉnh Long An.

Hiện tại, CS Wind và Đồng Tâm Group đang hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất tháp gió ngoài khơi trên diện tích 50 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD tại tỉnh Long An. Lãnh đạo tỉnh Long An bày tỏ mong muốn Đồng Tâm Group và CS Wind sớm triển khai các thỏa thuận đã được ký kết trong biên bản ghi nhớ (MoU), nhằm đưa dự án đi vào thực tiễn.

Trước đó, trong buổi làm việc với đoàn công tác tại Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn giữa Hàn Quốc và Long An. Ông cũng chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển hạ tầng xanh và khuyến khích Long An nghiên cứu, áp dụng những bài học này vào thực tế tại địa phương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hàn Quốc hiện là quốc gia có tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 88,2 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn thứ ba tại tỉnh Long An, với số vốn đàu tư đạt hơn 12,4 tỷ USD, khẳng định vai trò quan trọng của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển của Long An.

Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, lãnh đạo tỉnh cũng hy vọng trong thời gian tới, các cấp và ngành của tỉnh sẽ tiếp tục tận dụng xu hướng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển xanh, nhằm duy trì thị trường truyền thống như Hàn Quốc và tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực mà Long An có lợi thế.