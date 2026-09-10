Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Sáng 10/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau, thành phố Montreuil.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil). Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã dâng hoa, thành kính nghiêng mình và dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm tháng Người bôn ba tìm đường cứu nước và tri ân tình cảm của nhân dân Pháp dành cho Người trong thời gian sống, hoạt động tại Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Công viên Montreau từ lâu đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử đối với người Việt Nam khi đến Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil (Pháp). Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp (1911-2026). Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, người đồng chí Pháp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong những năm tháng gắn bó với nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần tạo dựng nền móng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Những cống hiến của Người đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Thị trưởng, chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil đã dành sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời trân trọng những nỗ lực của các thế hệ người dân thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị của Không gian Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng thành phố Montreuil sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil). Ảnh: TTXVN

Đại diện chính quyền thành phố Montreuil, Thị trưởng Patrice Bessac nhấn mạnh Montreuil và nhân dân Việt Nam từ lâu đã gắn bó bằng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết sâu sắc và chân thành; Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong lịch sử thành phố.

Theo Thị trưởng Patrice Bessac, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó mật thiết với nước Pháp. Lịch sử đấu tranh, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc là niềm tự hào và sẽ tiếp tục được thành phố Montreuil gìn giữ.

Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, cũng như hợp tác giữa Việt Nam với thành phố Montreuil, sẽ tiếp tục phát triển, mở ra thêm những tiềm năng hợp tác mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Không gian Hồ Chí Minh nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống, tại trung tâm Công viên Montreau và ký Sổ vàng lưu niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau. Ảnh: TTXVN

Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những tư liệu, hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ tại đây giúp người xem thêm trân trọng cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử quan hệ Việt Nam - Pháp và những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Pháp, trong đó có nhân dân thành phố Montreuil, dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil đã luôn quan tâm gìn giữ Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần bảo tồn một phần lịch sử của Việt Nam tại Pháp, giúp các thế hệ sau tìm hiểu về những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tình cảm và sự gắn bó giữa thành phố Montreuil với Việt Nam tiếp tục được duy trì, phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển.