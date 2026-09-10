Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko và đại diện Bộ Ngoại giao Nga. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.
Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đón đoàn tại sân bay Orly, phía Pháp có Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và đại diện Bộ Ngoại giao Pháp.
Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973. Quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, toàn diện trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao cùng những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy kết nối các thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển của Việt Nam.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris góp phần triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ.
Đây cũng là dịp để Việt Nam đóng góp vào các thảo luận về quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới với độ tin cậy chính trị, chiến lược cao; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược.
Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.
Ngày 9/9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường phổ thông số 1253, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường.
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác, hiểu biết giữa các dân tộc và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Những ngày này, công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp với hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân cùng lúc triển khai các hạng mục hạ tầng. Dự án có diện tích 167 ha, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng và hiện đang vượt tiến độ kế hoạch.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...