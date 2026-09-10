Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moskva, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9/2026, tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko và đại diện Bộ Ngoại giao Nga. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đại biểu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đón đoàn tại sân bay Orly, phía Pháp có Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và đại diện Bộ Ngoại giao Pháp.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973. Quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, toàn diện trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao cùng những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Orly, Paris . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy kết nối các thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris góp phần triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Đây cũng là dịp để Việt Nam đóng góp vào các thảo luận về quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại.