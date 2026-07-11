Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới tư duy, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, mở rộng phạm vi bảo vệ trên các không gian mới, gắn chặt an ninh với phát triển và xây dựng lực lượng hiện đại.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Ảnh: Nhân Dân

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Sao vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân, Bộ Công an vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

ĐỔI MỚI TƯ DUY BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thế giới đang trải qua những biến động, bất ổn nghiêm trọng; công tác bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước nhiều vấn đề rất mới. Bên cạnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, những mối đe dọa tổng hợp ngày càng hiện hữu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhân Dân

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi căn bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt còn diễn biến phức tạp hơn.

Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, an ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Phạm vi bảo vệ không chỉ dừng ở bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng tới các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội và công nghệ.

Trong đó, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu; an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Nhân Dân

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, đồng thời tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng An ninh nhân dân thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới.

Cùng với đó, cần khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG “KỶ LUẬT NHẤT - TRUNG THÀNH NHẤT - GẦN DÂN NHẤT”

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”; bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới và chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Lực lượng An ninh nhân dân phải tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực; vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, vừa đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Trọng tâm là bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh thông tin, truyền thông; an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ, kinh tế, công nhân; đồng thời chủ động phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức và chiến tranh thông tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp; đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực, điều kiện và phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, cần đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, các đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ.

An ninh đối ngoại và an ninh nội địa phải luôn được quán xuyến trên thực địa, không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại; nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ nơi xuất phát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng An ninh nhân dân đi đầu trong công tác an sinh xã hội nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

Lực lượng cần tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Về đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh ở tầm cao mới; chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định.

Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động trong thực hiện các chủ trương của Đảng.

Đồng thời, mỗi cán bộ phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, khả năng hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; tích cực phát huy vai trò của các cựu Công an nhân dân từng là lãnh đạo, cán bộ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.