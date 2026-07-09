Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, đáng sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tăng tốc trong 6 tháng cuối năm, giải phóng nguồn lực đang ách tắc, xử lý điểm nghẽn đô thị, tạo chuyển biến rõ nét cho tăng trưởng và đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên; đồng thời triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

KHÔNG ĐIỀU HÀNH BÌNH QUÂN, DÀN ĐỀU

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Đầu tư công là điểm sáng, giải ngân đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 112% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được bảo đảm.

Thành phố đã xử lý 39/51 điểm ùn tắc giao thông; đứng thứ nhất cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp và đứng thứ hai toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2026.

Tuy nhiên, Hà Nội nhìn nhận kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, nguồn lực và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Thủ đô. Thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không điều chỉnh theo hướng thấp hơn.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo mô hình mở, linh hoạt cập nhật chỉ tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc, đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những kết quả Hà Nội đạt được trong bối cảnh phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn. Thủ đô đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại. Tăng trưởng chưa đạt kịch bản, khoảng cách đến mục tiêu cả năm còn lớn; nguồn lực lớn của Thủ đô chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tăng trưởng; đầu tư công có chuyển biến nhưng hiệu quả lan tỏa chưa tương xứng.

Sức sống của khu vực kinh tế tư nhân cũng chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô; động lực tăng trưởng mới chưa đủ để thay đổi cấu trúc nền kinh tế; việc xử lý một số điểm nghẽn dân sinh và đô thị còn chậm so với yêu cầu của một Thủ đô hiện đại.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Hà Nội cần xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn; không điều hành bình quân, dàn đều hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Thành phố phải theo dõi sát sao, xác định rõ chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân.

TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ Ở NHỮNG VẤN ĐỀ NGƯỜI DÂN QUAN TÂM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát thực chất các nguồn lực phát triển, gồm đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Thành phố phải xác định rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang “đóng băng”; ngành, lĩnh vực, sản phẩm nào có thể tăng tốc thì tập trung xử lý ngay.

Những việc tạo kết quả trong năm 2026 phải làm quyết liệt; những việc tạo năng lực cho năm 2027 phải chuẩn bị trước về chính sách, nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc là dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội. Thành phố không thể để tình trạng “đóng băng nguồn lực”, chậm trễ, lãng phí cơ hội phát triển; không để trụ sở, đất công, công trình công cộng bị bỏ hoang trong khi còn thiếu nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở và hạ tầng đô thị.

Đối với các dự án trọng điểm, Hà Nội cần tập trung cao độ cho giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và tổ chức triển khai; ưu tiên các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở và các trục kết nối vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế và điều kiện sống tốt hơn cho người dân tại nơi ở mới.

Cùng với yêu cầu tăng trưởng, Hà Nội cần tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, đáng sống. Thành phố phải lựa chọn một số vấn đề bức xúc nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026, trước hết là ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải và rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, trường học và bệnh viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể giải quyết tất cả trong một thời gian ngắn, nhưng việc đã chọn phải làm đến nơi đến chốn, có kết quả đầu ra rõ ràng để người dân cảm nhận được thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Thành phố cũng cần chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, bảo đảm mọi học sinh được đến trường an toàn, thuận lợi và được học tập trong điều kiện tốt hơn; rà soát nhu cầu trường, lớp, giáo viên và cơ sở vật chất theo từng địa bàn, nhất là khu vực dân số tăng nhanh, các xã, phường mới và nơi có nhiều công nhân, người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội tăng cường liên kết vùng, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong Vùng Thủ đô, đề xuất kịp thời các cơ chế, dự án cần thiết, không để mỗi địa phương phát triển riêng lẻ, làm giảm hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa của Thủ đô.

Hà Nội phải hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026, đồng thời chuẩn bị từ sớm cho năm 2027 và giai đoạn 2026-2030. Những nhiệm vụ quyết định tăng trưởng năm 2027 như danh mục dự án, vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, quỹ đất và nhân lực phải được chuẩn bị ngay từ nửa cuối năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp đối với các nhiệm vụ trọng tâm và điểm nghẽn lớn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo mục tiêu, tiến độ và kết quả.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc Thủ đô; giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.