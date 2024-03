Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam "rót" hơn 230 tỷ nâng cấp sân bay Vinh

Theo đó, ngày 27/2/2024 UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 30/QĐ-UBND về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thực hiện dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 233,6 tỷ đồng, 100% vốn tự có của nhà đầu tư. Tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.

Mục tiêu của dự án là mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Quy mô dự án là đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay nâng tổng số vị trí đỗ máy bay thành 9 vị trí đỗ code C.

Dự án được thực hiện tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 5,97 ha (đất thuộc Quân chủng Phòng không không quân tạm bàn giao cho Cục hàng không Việt Nam để thực hiện dự án xây dựng sân đỗ, nhà ga HKĐ và Trạm ra đa thứ cấp tại Biên bản 612/BB-BGĐQP ngày 12/10/2000); Diện tích mở rộng hơn 2,62 ha (thuộc đất quốc phòng của Sư đoàn 371/Quân chủng PKKQ chuyển giao về địa phương quản lý).

Trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Quốc tế Vinh có quy mô, cấp sân bay 4E với tổng diện tích hơn 557 ha; công suất thiết kế dự kiến 8 triệu hành khách/năm và lớn thứ 6/14 cảng hàng không quốc tế của Việt Nam. Hiện nay, số lượng sân đỗ Cảng hàng không Quốc tế Vinh chỉ đáp ứng tối đa 6 máy bay, trong các dịp lễ, tết cần 8 -9 vị trí đỗ.

Đường cất cánh hiện hữu dài 2.400m được đầu tư sửa chữa từ năm 2003, chỉ đáp ứng cho các loại máy bay A230/A231 giảm tải hoặc tương đương, không tiếp nhận được các loại máy bay thân lớn như A350, B777, B787… dẫn đến không mở được các đường bay quốc tế có chặng đường bay dài. Chất lượng mặt đường cất, hạ cánh đã xuống cấp, thường xuyên phải duy tu, sửa chữa; chưa có hệ thống đường lăn song song ảnh hưởng đến thời gian cất, hạ cánh các chuyến bay… do đó, việc mở rộng, cải tạo Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang rất cần thiết.

Tại hội nghị tổng kết công tác vận tải năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa qua, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, hiện nay Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) duy trì khai thác 9 đường bay nội địa, với tần suất 26 đến 27 lượt cất/hạ cánh/ngày. Ngoài ra, còn có 1 đường bay quốc tế Vinh - Đài Loan theo hình thức charter 1 chuyến/tháng.

Năm 2023, lượng hành khách thông qua Cảng ước đạt 2,5 triệu người (giảm 5% với cùng kỳ năm 2022). Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham mưu mở đường bay Vinh - Trung Quốc.

Trong đó, mỗi năm có khoảng hơn 2.000 lượt khách từ Trung Quốc đến Nghệ An, trên 1.000 lượt từ Nghệ An đến Trung Quốc. Do vậy, tỉnh Nghệ An đang xem xét mở đường bay quốc tế Vinh – Trung Quốc.