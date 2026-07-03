Cổ phiếu PNJ dư bán sàn 12,5 triệu đơn vị sau thông tin công an triệt phá đường dây buôn lậu kim cương

Đóng cửa phiên giao dịch 3/7, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn với dư bán 12,5 triệu đơn vị sau thông tin giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương.

P-Lab hiện có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do PNJ sở hữu 100%

Ngay đầu phiên giao dịch sáng 3/7, cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm sàn 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu. Với mức giảm này, thị giá PNJ đã thấp hơn khoảng 8% so với đầu năm, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lùi về quanh 30.000 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu PNJ lau sàn do ảnh hưởng bởi thông tin tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam, với vai trò là Giám đốc đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Ngay trong tối 2/7, P-Lab phát đi thông cáo cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty.

"Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

PNJ luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt", P-Lab nhấn mạnh.

P-Lab hiện có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do PNJ sở hữu 100%. Bà Đặng Thị Lài – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán PNJ giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo ủy quyền của PNJ tại P-Lab. Trước đó năm 2024, vị trí Chủ tịch P-Lab do bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Uỷ ban Kiểm toán PNJ, đảm nhiệm.

Giá cổ phiếu PNJ đang ở mức thấp nhất năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, PNJ đạt doanh thu 17.425 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116%.

Doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó góp phần giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Năm 2026, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%.